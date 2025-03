Harvey Weinstein réclame un «oeil neuf» sur son cas

Keystone

Le roi déchu d'Hollywood Harvey Weinstein, emprisonné pour viol, a demandé mercredi à un juge new-yorkais à ce que son nouveau procès pour agressions sexuelles prévu mi-avril soit étudié avec un «oeil neuf».

Plus de «International»

L'ancien producteur star, qui a fait la pluie et le beau temps dans le cinéma hollywoodien pendant des décennies, doit être rejugé après la retentissante annulation en avril dernier par une cour d'appel de New York de sa condamnation en 2020 à 23 ans de prison pour le viol d'une actrice, Jessica Mann, et l'agression sexuelle d'une assistante de production, Mimi Haleyi.

Aujourd'hui âgé de 72 ans, atteint d'une leucémie et emprisonné à la maison d'arrêt new-yorkaise de Rikers Island, l'ex-patron des studios Miramax est arrivé mercredi en fauteuil roulant, la cravate rentrée dans un pantalon remonté au-dessus du nombril, pour une audience de procédure devant la cour d'assises de New York, a constaté un journaliste de l'AFP.

Il n'a pas voulu s'exprimer lui-même, mais a demandé par la voix d'une avocate à ce que l'affaire soit «regardée avec un oeil neuf». «Tout sera examiné à nouveau», a confirmé le juge Curtis Farber, qui a précisé lors de l'audience que la sélection du jury doit commencer le 15 avril, avant que le procès n'entre dans le vif du sujet à partir du 22 avril.

«Ce qui s'est passé était consenti, il n'y a donc pas de victimes» Un autre avocat de Harvey Weinstein, Arthur Aidala

Ce nouveau procès devait s'ouvrir en novembre dernier mais, entretemps, le parquet de Manhattan l'avait inculpé pour une autre agression sexuelle présumée remontant au printemps 2006, une accusation pour laquelle il a plaidé non coupable et réclamé un procès séparé.

Malgré sa maladie et l'annulation du premier verdict, Harvey Weinstein reste incarcéré – dans des conditions qu'il juge «moyenâgeuses» – car il a aussi été condamné en 2023 à 16 ans de prison par un tribunal de Los Angeles pour un autre viol et deux autres agressions sexuelles.

Les révélations en 2017 sur cet ancien faiseur de stars avaient déclenché l'onde de choc planétaire #MeToo. Plus de 80 femmes l'ont accusé de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. (mbr/ats)