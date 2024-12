Harvey Weinstein à New York, le 23 octobre 2024. Image: EPA NEW YORK POST POOL

Harvey Weinstein a été hospitalisé à New York

Le producteur roi déchu d'Hollywood Harvey Weinstein, en prison pour viol et souffrant notamment d'une leucémie, a été hospitalisé après des «tests sanguins alarmants», selon son avocat.

L'ancien maître du cinéma américain Harvey Weinstein, qui devra être rejugé à New York en 2025 pour viol et agression sexuelle, a été hospitalisé à la suite d'un «résultat alarmant de tests sanguins qui a nécessité des soins médicaux immédiats», a indiqué lundi dans un courriel à son avocat. Il restera à l'hôpital «jusqu'à ce que son état se stabilise». L'homme de 72 ans est incarcéré à la prison de Rikers Island, à New York.

Incarcéré dans des «conditions déplorables et inhumaines», l'ancien producteur, dont des médias avaient affirmé à la fin octobre qu'il était atteint d'un cancer de la moelle osseuse, «est privé de soins, ce qui constitue non seulement une faute médicale, mais aussi une violation de ses droits constitutionnels», a tonné l'avocat.

Dans le même courriel un porte-parole d'Harvey Weinstein rappelle que son client «souffre de nombreuses maladies, dont une leucémie» et «manque de soins médicaux» qui s'apparentent à du «mauvais traitement constitutif d'une punition cruelle et hors du commun».

Rejugé en 2025

Harvey Weinstein avait déjà été hospitalisé d'urgence en septembre pour une «opération au coeur», avant d'être réincarcéré. Il avait ensuite comparu devant un tribunal de Manhattan pour des audiences de procédure, la dernière fois à la fin octobre sur une chaise roulante, pâle et visiblement diminué.

L'ancien patron des studios Miramax doit être rejugé en 2025 à New York après la retentissante annulation en avril dernier par une cour d'appel de sa condamnation en 2020 à 23 ans de prison pour le viol d'une actrice, Jessica Mann, et l'agression sexuelle d'une assistante de production, Mimi Haleyi.

Un nouveau procès devait s'ouvrir le 12 novembre, mais, entretemps, le parquet de Manhattan l'avait inculpé pour une autre agression sexuelle présumée dans un hôtel de Manhattan, au printemps 2006, une accusation pour laquelle il a plaidé non coupable et réclamé un procès séparé.

La prochaine audience de procédure aura lieu le 29 janvier pour fixer normalement une date de procès pour l'ensemble des poursuites.

80 femmes l'accusent

Même si sa condamnation new-yorkaise a été annulée, Harvey Weinstein reste incarcéré, car il a été condamné en 2023 à 16 ans de prison par un tribunal de Los Angeles pour d'autres cas de viol et agressions sexuelles.

Les révélations en 2017 sur cet ancien faiseur de rois à Hollywood avaient déclenché l'onde de choc planétaire #Metoo et libéré la parole de victimes. Plus de 80 femmes l'ont accusé de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. (ag/ats)