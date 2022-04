La justice française émet un mandat d'arrêt international contre Ghosn

Le juge d'instruction de Nanterre en charge de l'enquête a délivré cinq mandats d'arrêt internationaux au total: ils visent, outre Carlos Ghosn, «les propriétaires actuels ou ex-dirigeants de la société omanaise SBA», a précisé le parquet.«Il ne s'agit pas d'un mandat d'arrêt émis par la France mais par le tribunal de Nanterre lors d'une instruction en cours, plus précisément par le parquet de Nanterre», a réagi auprès de l'AFP l'un des avocats de M. Ghosn, Jean Tamalet, du cabinet King and Spalding.«Ce mandat est très surprenant car le juge d'instruction et le procureur de Nanterre savent parfaitement que Carlos Ghosn, qui a toujours coopéré avec la justice, fait l'objet d'une interdiction judiciaire de quitter le territoire libanais», a ajouté Me Tamalet.

Les organisateurs de Coachella prennent un peu The Weeknd pour un c...

Va falloir assumer: Vous aimez autant Macron que le foie gras mi-cuit

Les sondages, c'est super. On pose une série de questions, on impose une poignée de réponses et paf: les résultats sont plus divertissants qu'un débat de l'entre-deux-tours. Avant la confrontation de mercredi soir, on vous a jaugé. Et vous avez jugé. Place aux conclusions.

La journée de mercredi a été nourrie en stéréo: une guerre en Ukraine, un duel en France. Maigre butin. Alors, histoire de chauffer vos rétines et vos tympans, nous vous avions concocté un modeste sondage sur la confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Des questions affreusement simples, comme «à quoi ça sert un débat,» «qui va gagner la bataille», tout ça. Bien sûr, pour ne pas risquer le ronflement à la deuxième question, il a fallu saupoudrer le tout de quelques sottises. (Ta mère, Mélenchon et des merguez ont donc naturellement fait leur apparition.)