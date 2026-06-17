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Un chauffard belge a été condamné à 27 ans de prison

Un chauffard belge a été condamné à 27 ans de prison
Paolo Falzone, ce mercredi 17 juin.Image: BELGA MAG

Un chauffard belge a été condamné à 27 ans de prison

Paolo Falzone a tué sept personnes en 2022, lorsqu'il roulait à 170 km/h dans une zone limitée à 50, tout en se filmant avec son smartphone. L'homme avait déjà été condamné en 2017 pour conduite en état d'ivresse.
17.06.2026, 13:0417.06.2026, 13:04

Un automobiliste belge coutumier des excès de vitesse a été condamné mercredi à 27 ans de prison par la cour d'assises de Mons (sud) pour avoir fauché des dizaines de personnes dans un défilé de carnaval en 2022, faisant sept morts.

Paolo Falzone, 38 ans, roulait peu avant l'impact à plus de 170 km/h dans une zone limitée à 50, et il était en train de se filmer au volant avec son téléphone pour partager une vidéo sur les réseaux sociaux.

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Jugé aux assises en raison des circonstances exceptionnelles de l'accident, il a été reconnu coupable de sept meurtres et 79 tentatives de meurtre, dans un premier verdict rendu vendredi.

Mercredi, au lendemain d'un débat contradictoire sur la peine, Paolo Falzone a été condamné à 27 ans de prison, conformément aux réquisitions de l'avocat général.

Mardi, son avocat Frank Discepoli avait demandé au jury populaire de ne pas dépasser 25 ans, tout en reconnaissant que son client méritait «une peine importante» en raison de son comportement irresponsable.

«La peine est à la hauteur de la gravité des faits même si elle ne rendra jamais les disparus à leurs proches», a réagi auprès de l'AFP Me David Gelay, qui défendait les enfants d'un quinquagénaire décédé dans l'accident, après avoir traversé le pare-brise.

En rentrant de boîte

Le drame s'était produit à Strépy-Bracquegnies, une section de la commune de La Louvière (sud), le 20 mars 2022, un dimanche de défilé de «Gilles» en sabots, costume à grelots et coiffe blanche.

A 05h00, de retour de boîte de nuit avec un ami, Paolo Falzone avait fauché un groupe de plusieurs dizaines de personnes rassemblées sur la chaussée, des hommes costumés et des suiveurs parmi lesquels des femmes et des enfants. C'était le moment du «ramassage» précédant la parade de carnaval.

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Six personnes avaient été tuées sur le coup, tandis que les secours dénombraient une quarantaine de blessés. Un septième décès était intervenu en 2024.

Le drame a suscité une forte émotion en Belgique francophone, d'autant plus que les festivités de carnaval y reprenaient tout juste après deux années d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19.

Déjà condamné

Paolo Falzone, chauffeur-livreur de profession, avait déjà été condamné en 2017 par un tribunal belge pour conduite en état d'ivresse.

L'enquête a aussi mis en évidence qu'il était passionné de vitesse au volant, menant une existence axée sur sa voiture et le sentiment de puissance qu'elle lui conférait.

L'ami qui était son passager lors de l'accident, Antonino Falzone (sans lien de parenté), a été reconnu coupable de non-assistance à personne en danger et condamné à deux ans de prison avec sursis. (ats)

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