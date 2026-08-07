Il rate le travail à cause de son lapin malade: son patron est furax
L'entrepreneur Martin Limbeck a raconté, dans l'émission «Unbubble» de la ZDF (réd: une grande chaîne de télévision publique allemande), un incident cocasse survenu avec l'un de ses employés. Ce dernier ne s'était pas présenté au travail et avait, comme motif, invoqué son lapin nain malade.
L'état de santé de l'animal de compagnie du jeune homme de 25 ans l'aurait bouleversé au point qu'il ne se serait pas senti en état de venir travailler. Le patron, lui, n'a pas fait preuve de beaucoup de compréhension, comme il le raconte dans l'émission:
Un vif débat
Sur le plateau de l'émission, la discussion en est ensuite rapidement venue à la bonne manière de gérer la charge psychique des employés, écrit RTL. Les participants les plus jeunes du débat ont plaidé pour une communication ouverte sur la santé mentale, tandis que Martin Limbeck, lui, a estimé que les jeunes gèrent moins bien les revers de la vie:
Selon lui, de nombreuses personnes ne sont plus prêtes à faire des efforts. Pour sa part, il a expliqué gérer son stress grâce à la méditation. Nema, 27 ans, actuellement à la recherche d'un emploi après un burn-out, a alors rétorqué:
Il a en outre estimé que cela pourrait aider l'employé concerné à réduire son stress, tout en pointant le fait que tout le monde n'a pas forcément le temps de faire du yoga ou de méditer après une journée de travail complète.
De nombreuses réactions sur le web
Sous la publication Instagram de Martin Limbeck, les internautes débattent aussi du sujet. L'un d'eux donne raison à l'entrepreneur:
Un autre utilisateur voit les choses différemment:
A côté des réponses sérieuses, il y a aussi quelques opinions bien senties de la part des internautes. L'une d'elles assène:
Et vous, qu'en pensez-vous?
(kek, trad. ysc)