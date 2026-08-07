Un lapin malade a été à l'origine d'une dispute entre un patron et son employé. (Image symbolique) Image: Shutterstock

Il rate le travail à cause de son lapin malade: son patron est furax

Un animal de compagnie malade est-il un motif suffisant pour s'absenter du travail? La question fait débat en Allemagne. En cause: le lapin nain malade d'un jeune homme de 25 ans.

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L'entrepreneur Martin Limbeck a raconté, dans l'émission «Unbubble» de la ZDF (réd: une grande chaîne de télévision publique allemande), un incident cocasse survenu avec l'un de ses employés. Ce dernier ne s'était pas présenté au travail et avait, comme motif, invoqué son lapin nain malade.

L'état de santé de l'animal de compagnie du jeune homme de 25 ans l'aurait bouleversé au point qu'il ne se serait pas senti en état de venir travailler. Le patron, lui, n'a pas fait preuve de beaucoup de compréhension, comme il le raconte dans l'émission:

«Le gars a 25 ans, il est instruit, et il est triste parce que son lapin nain est malade. Je ne peux tout de même pas faire passer le lapin nain avant mon travail, qui paie justement la nourriture du lapin nain.»

Un vif débat

Sur le plateau de l'émission, la discussion en est ensuite rapidement venue à la bonne manière de gérer la charge psychique des employés, écrit RTL. Les participants les plus jeunes du débat ont plaidé pour une communication ouverte sur la santé mentale, tandis que Martin Limbeck, lui, a estimé que les jeunes gèrent moins bien les revers de la vie:

«Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne connaissent plus le manque»

Selon lui, de nombreuses personnes ne sont plus prêtes à faire des efforts. Pour sa part, il a expliqué gérer son stress grâce à la méditation. Nema, 27 ans, actuellement à la recherche d'un emploi après un burn-out, a alors rétorqué:

«Peut-être que ce lapin nain compte énormément pour cette personne»

Il a en outre estimé que cela pourrait aider l'employé concerné à réduire son stress, tout en pointant le fait que tout le monde n'a pas forcément le temps de faire du yoga ou de méditer après une journée de travail complète.

De nombreuses réactions sur le web

Sous la publication Instagram de Martin Limbeck, les internautes débattent aussi du sujet. L'un d'eux donne raison à l'entrepreneur:

«Ce manque de priorité pour le travail, ça me gonfle sérieusement. Tout le monde se déclare malade pour n'importe quelle connerie. Et les entrepreneurs continuent gentiment à payer les salaires. Ça ne va tout simplement pas.»

Un autre utilisateur voit les choses différemment:

«Nous ne sommes pas des machines. Si quelqu'un est à ce point affecté par la mort ou la maladie grave de son animal de compagnie qu'il ne peut pas travailler, il devrait y avoir de la compréhension pour cela.»

A côté des réponses sérieuses, il y a aussi quelques opinions bien senties de la part des internautes. L'une d'elles assène:

«Je ne travaille pas pour vous, mais j'ai quand même envie de démissionner»

Et vous, qu'en pensez-vous?

Le patron a-t-il raison de se plaindre de son employé? Il a 100 fois raison! Et puis quoi encore, «Mon escargot de compagnie a le rhume»? Il a raison sur le fond, mais ne devrait pas exposer l'histoire de son employé de la sorte. Il n'a pas entièrement tort, mais sa réaction est critiquable. Pauvre employé! Où est passée la compassion? Libre comme l'air, je fais le choix de ne pas me prononcer. Voter Au total, 199 personnes ont participé à ce sondage.

(kek, trad. ysc)