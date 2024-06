Attentat de Nice: le verdict est tombé

Cette basket vintage est la plus tendance de l'année

Les drogues consommées en Europe sont toujours plus fortes

La cour a confirmé le jugement de première instance et n'a pas suivi les réquisitions de l'avocate générale, qui avait demandé 20 ans d'emprisonnement contre les deux accusés qui ont accueilli sans un mot la sentence.

«Poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste, Mohamed Ghraieb, réceptionniste d'hôtel franco-tunisien de 48 ans, et Chokri Chafroud, 44 ans, un migrant tunisien sans-papier, ont apporté un soutien logistique et idéologique à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le Tunisien de 31 ans auteur de l'attentat au camion-bélier sur la promenade des Anglais le soir de la fête nationale»

Plus de «International»

On a des nouvelles des chevaux qui s'étaient échappés à Londres

Les plus lus

Elon Musk renonce à son action en justice contre OpenAI

Elon Musk a renoncé mardi à son action en justice contre OpenAI et son patron Sam Altman. Il les avait assignés pour avoir notamment enfreint, selon lui, sa mission de société à but non lucratif.

L'un des avocats de l'entrepreneur, Morgan Chu, a déposé en ce sens un document, consulté par l'AFP, auprès d'un tribunal de San Francisco dépendant de la Cour supérieure de Californie.