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Patrick Bruel: le parquet requiert son incarcération

Le chanteur va être présenté à trois juges d'instruction en vue de sa mise en examen pour viols.

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Le chanteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, va être présenté à trois juges d'instruction en vue de sa mise en examen, a annoncé le parquet de Nanterre, qui a requis son placement en détention provisoire.

«Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant 9 victimes, commis entre 2010 et 2019», a indiqué le ministère public dans un communiqué.

Le procureur «a requis (son) placement en détention provisoire», ajoute-t-on de même source.

48 heures en garde à vue

Les procédures concernant 13 autres personnes dénonçant des viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis entre septembre 1992 et septembre 2008 ont également été «jointes au dossier de l'information judiciaire» bien que les faits «sont apparus couverts par la prescription à ce stade», détaille encore le parquet.

Cette jonction vise à vérifier si la prescription «est acquise et de connaître globalement des faits reprochés à Patrick Bruel».

L'artiste de 67 ans aura passé 48 heures en garde à vue, régime sous lequel il a été placé lundi matin. Il était interrogé par des enquêteurs de la police judiciaire parisienne sur des violences sexuelles dénoncées par 13 femmes, avait indiqué le parquet de Nanterre.

Lors de sa garde à vue, trois nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol ont par ailleurs été annoncées par deux avocates de plaignantes déjà déclarées, Mes Myriam Guedj-Benayoun et Corinne Herrmann.

Sous pression, Patrick Bruel, qui conteste l'ensemble des accusations, a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.

(afp)