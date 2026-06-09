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La garde à vue de Patrick Bruel prolongée de 24 heures

La garde à vue de Patrick Bruel est prolongée

Entendu depuis lundi par la police judiciaire, Patrick Bruel voit sa garde à vue prolongée dans une enquête impliquant treize femmes.
09.06.2026, 10:2009.06.2026, 10:20

La garde à vue de Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été prolongée de 24 heures, a indiqué mardi le parquet de Nanterre dans un communiqué.

Il est auditionné, depuis lundi matin, dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris sur des «faits qui concernent à ce stade 13 victimes», avait indiqué lundi le parquet de Nanterre, qui centralise toutes les procédures visant le chanteur. Sa garde à vue prendra donc fin mercredi matin.

Paris, France October 17, 2025 - Rally organised by the CRIF at Trocadero square in support of Israeli hostages and in the memory of the victims of the October 7. Of the hostages kidnapped on October ...
Image: www.imago-images.de

Selon le parquet de Nanterre, l'enquête en cours «porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol» en 1997, 2000 et 2001.

Elle examine aussi «des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement», dénoncés par d'autres victimes identifiées lors des investigations. Parmi ces autres faits, la dénonciation d'un viol à Dinard en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits.

Patrick Bruel placé en garde à vue: ce que l'on sait

Patrick Bruel doit être également interrogé sur une «dénonciation officielle émanant des autorités belges» après une plainte pour viol et agression sexuelle en 2010 à Bruxelles d'une femme alors âgée de 40 ans.

La star française de 67 ans conteste l'ensemble des accusations. Sous pression, il a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals. Patrick Bruel devait se produire à deux reprises en Suisse durant le mois de juin. Le 25 juin à Pully et le lendemain au Bellarena Indoor Festival à Fribourg. (jah/ats)

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