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France: un tableau de Picasso découvert lors d'une perquisition à Paris

Un tableau de Picasso découvert lors d'une perquisition à Paris

epa12386408 A view of the painting &#039;Bust of a Woman with a Flowered Hat, Dora Maar&#039; from the series &#039;Women with Hats&#039; by Spanish painter Pablo Picasso, revealed by Lucien Paris Hou ...
Un tableau de Picasso a été saisi en banlieue parisienne (image prétexte).Keystone
Un tableau authentifié comme ayant été peint par Pablo Picasso a été saisi dans le cadre d'une perquisition pour trafic de drogue en banlieue parisienne. Une enquête a été ouverte.
21.06.2026, 09:1321.06.2026, 09:13

Une enquête a été ouverte en France pour vol et recel après la découverte d'un tableau de Pablo Picasso lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue, selon des informations données par les autorités.

Des vêtements de luxe aussi saisis

Selon le journal Le Parisien, la perquisition a été effectuée lundi par des enquêteurs de la police judiciaire dans un pavillon situé à Champigny-sur-Marne, à l'est de Paris. Outre la toile de Pablo Picasso, les policiers ont saisi de la résine de cannabis, des vêtements de luxe et plusieurs milliers d'euros en liquide, détaille le quotidien.

Le parquet confirme que le tableau a depuis été authentifié comme une oeuvre du peintre espagnol, sans préciser de quel tableau il s'agit. (btr/ats)

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