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Le typhon Dolphin fait trembler le Japon

Des centaines de milliers de personnes sont appelées à évacuer dans le sud-ouest du Japon alors que le typhon «Dolphin» menace de provoquer d'importants dégâts.

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Le typhon «Dolphin» frappe le sud-ouest du Japon, provoquant l'évacuation de centaines de milliers d'habitants et l'annulation de plus de 500 vols, ce vendredi 7 août.

Selon l'agence météorologique japonaise (JMA), ce typhon de catégorie 1 génère des vents soutenus atteignant 144km/h, avec des rafales pouvant grimper jusqu'à 198km/h. Il se dirige actuellement vers un archipel situé entre la région de Kyushu et la préfecture d'Okinawa.

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Evacuations et vols annulés

Près de 260 000 habitants des préfectures de Kagoshima et d'Okinawa ont reçu l'ordre d'évacuer. L'aéroport de Naha, sur l'île principale d'Okinawa, a fermé ses portes vendredi, entraînant l'annulation de tous les vols domestiques et internationaux.

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Selon la préfecture d'Okinawa et relayé par NBC News, trois hommes d'une septantaine d'années ont été légèrement blessés, dont deux emportés par le vent et un troisième tombé d'un tabouret alors qu'il se préparait à affronter la tempête.

Le constructeur automobile Toyota a pour sa part suspendu vendredi le travail dans neuf de ses usines, par crainte de perturbations du transport maritime de véhicules.

Une inquiétante aggravation en vue

Selon les autorités, le typhon Dolphin pourrait causer de lourds dégâts, voire provoquer l'effondrement de certaines structures. La tempête enveloppe aussi l'île de Kyushu, dont la préfecture de Kumamoto, encore ébranlée par le séisme de magnitude 7,1 survenu la semaine précédente. A la suite de ce dernier, quelque 6700 habitants se trouvent toujours dans des centres d'évacuation, de nombreuses habitations s'étant effondrées.

La JMA prévoit une aggravation de la situation jusqu'à samedi dans la région d'Okinawa, avec de fortes pluies, de hautes vagues et un risque de glissements de terrain. Le typhon devrait ensuite s'affaiblir progressivement durant le week-end en poursuivant sa route vers la côte est de la Chine, où un atterrissage est attendu lundi matin. (ysc)