Vacciné, Justin Trudeau annonce être de nouveau positif au Covid-19

Les Ukrainiens à court de munitions face à la nouvelle stratégie de Poutine

La situation dans le Donbass s'aggrave. Les troupes ukrainiennes dans la ville de Severodonetsk sont menacées d'encerclement. Pendant ce temps, les attaques russes deviennent de plus en plus agressives et les armes utilisées de plus en plus perfides.

Dans le Donbass, un autre bastion ukrainien est sur le point de tomber. Depuis des semaines, la grande ville de Severodonetsk est âprement disputée. Le gouverneur militaire de la région de Loughansk, Serhij Hajdaj, a fait savoir que la ville serait très probablement bientôt encerclée par les troupes russes. Elle risque ainsi de subir le même sort que la métropole industrielle stratégique de Marioupol sur la mer Noire.