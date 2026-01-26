en partie ensoleillé
Iran

La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG

This frame grab from videos taken between Jan. 9 and Jan. 11, 2026, and circulating on social media purportedly shows images from a morgue with dozens of bodies and mourners after crackdown on the out ...
Des corps entassés devant une morgue, dans la région de Téhéran.Keystone

La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG

Près de 6000 personnes ont été tuées en Iran depuis début janvier, selon une ONG. Les manifestants représentent l'écrasante majorité des victimes confirmées, mais le bilan réel pourrait être nettement plus élevé.
26.01.2026, 13:1426.01.2026, 13:14

Une ONG basée aux Etats-Unis a déclaré lundi avoir confirmé la mort de près de 6000 personnes. Elle enquête sur des milliers d'autres cas, après le mouvement de contestation qui a secoué l'Iran au début du mois avant d'être réprimé dans le sang.

Selon Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5848 personnes ont été tuées, dont 5520 manifestants, 77 mineurs, 209 membres des forces de sécurité et 42 passants. L'ONG ajoute être en train d'examiner 17 091 autres possibles décès.

La Suisse suspend les expulsions de ressortissants iraniens

Les organisations de défense des droits humains estiment que le bilan pourrait être bien plus élevé que les milliers de morts déjà confirmés. Le travail de vérification est compliqué par la coupure d'internet instaurée le 8 janvier.

C'est ce jour-là que les manifestations, initiées en décembre par des commerçants contre le marasme économique, ont pris une vaste ampleur, posant à la République islamique son plus grand défi depuis sa création en 1979. HRANA a par ailleurs fait état de l'arrestation d'au moins 41 283 personnes.

«Masquer l'ampleur de la répression»

Après plus de deux semaines, l'Iran reste coupé d'internet, a souligné lundi sur le réseau social X l'ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks, une décision visant, selon elle, à «masquer l'ampleur de la répression meurtrière contre les civils». Pendant ce temps, «les comptes du régime promeuvent le discours de la République islamique», ajoute-t-elle.

Pourquoi le régime iranien vise les yeux des manifestants

Mercredi, les autorités iraniennes ont donné leur premier bilan total, de 3117 morts, dont la grande majorité, 2427, sont selon elles des «martyrs», soit des forces de sécurité ou des passants, et non des «émeutiers» comme sont qualifiés les manifestants.

L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a confirmé la mort de 3428 manifestants, disant cependant craindre que le chiffre réel atteigne les 25 000 morts. La chaîne d'opposition Iran International, basée à l'étranger, affirme pour sa part que plus de 36 500 personnes ont été tuées, citant notamment des documents classifiés et des sources sécuritaires. (ats)

