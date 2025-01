Justin Trudeau laisse un pays en pleine crise politique. Keystone

La démission de Justin Trudeau cache une tactique

Justin Trudeau a annoncé quitter son poste de Premier ministre du Canada. Après 9 ans à la tête du pays, il laisse un pays en pleine crise politique et le quitte sur une note relativement positive.

Thomas Klassen / the conversation

Plus de «International»

Un article de The Conversation

Justin Trudeau a démissionné après plus de neuf ans au pouvoir.

Le Parlement sera prorogé et reprendra ses travaux le 24 mars. Trudeau dit avoir pris sa décision pendant les vacances, après en avoir discuté avec sa famille.

Pendant son mandat, le gouvernement fédéral a été très actif en matière de politique sociale. Qu'il s'agisse de légaliser le cannabis, d'autoriser l'aide médicale à mourir, d'introduire les soins dentaires, l'assurance-médicaments et les garderies subventionnées par l'Etat, Justin Trudeau a réimaginé ce que les Canadiens peuvent attendre de leur gouvernement.

Le fils de Pierre Elliott Trudeau, 15e premier ministre du Canada, quitte ses fonctions sans jamais avoir connu de défaite électorale.

Il a réussi à se faire élire pour la première fois en tant que député en 2008, à briguer la direction du Parti libéral en 2013 et à remporter sa première élection nationale comme premier ministre en 2015.

Un départ avec la tête basse. Keystone

Les élections de 2015 ont frappé l'imaginaire, car le Parti libéral de Trudeau est entré dans la course avec seulement 36 sièges et on s'attendait à une nouvelle défaite. Mais grâce à la campagne «ensoleillée» menée par Trudeau, à son énergie et à sa bouille sympathique, le parti a obtenu une majorité écrasante avec 184 sièges

Trudeau s'est également attiré les louanges du monde entier pour avoir nommé un cabinet paritaire, une politique qu'il a poursuivie tout au long de son mandat.

Gouvernements minoritaires et Donald Trump

Les libéraux de Justin Trudeau ont été réélus en 2019 et en 2021, mais à chaque fois avec un gouvernement minoritaire qui avait besoin du soutien au Parlement du Nouveau Parti démocratique, un parti de gauche.

Trudeau a traité avec trois présidents américains, notamment avec Donald Trump au cours de son premier mandat, lors de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Le Canada a été surnommé 51e Etat américain par Donald Trump. Scandale au pays du sirop d'érable. Keystone

Après sa réélection en novembre 2024, Donald Trump s'est moqué à plusieurs reprises de Trudeau, le qualifiant de gouverneur du 51e Etat américain – des commentaires que la plupart des Canadiens trouvent profondément offensants.

La pandémie de Covid-19 est survenue durant le mandat de Justin Trudeau. Comme pour d'autres politiques sociales, les libéraux de Trudeau ont institué une série de mesures pour protéger la santé publique. Trudeau a également invoqué la loi sur les mesures d'urgence, ce qui a permis au gouvernement fédéral d'exercer des pouvoirs extraordinaires pour dégager les manifestants qui ont bloqué le centre-ville d'Ottawa pendant des semaines en février 2022.

Une lutte acharnée

La démission de Justin Trudeau survient alors que la plupart des membres de son propre parti ont perdu confiance en lui au cours des derniers mois, notamment dans sa capacité à remporter un quatrième mandat. Mais les libéraux, avec ou sans Trudeau, sont confrontés à une bataille difficile après près d'une décennie au pouvoir.

Remporter un quatrième mandat consécutif est rare au Canada. Seuls deux premiers ministres – Wilfrid Laurier et John A. Macdonald – l'ont fait, et tous deux ont accompli cet exploit il y a plus d'un siècle, à une époque où il y avait moins de partis politiques.

En démissionnant maintenant, plutôt que d'affronter son propre parti et de subir ce qui semble être une défaite certaine lors des prochaines élections, Justin Trudeau quitte la vie politique sur une note relativement positive. La démission surprise de l'une de ses plus proches collaboratrices, Chrystia Freeland, a probablement joué un rôle dans sa décision.

Chrystia Freeland a aussi pris la porte. Keystone

Peut-être Trudeau a-t-il retenu la leçon du président des Etats-Unis, Joe Biden, qui a cherché à se présenter pour un mandat supplémentaire, avant d'être contraint de se retirer au dernier moment par son propre parti. Les critiques ont affirmé que les efforts de Joe Biden pour s'accrocher et son revirement de dernière minute ont contribué à la défaite de Kamala Harris et à la perte de la Maison-Blanche au profit de Donald Trump.

Un coût personnel

Pendant que Justin Trudeau était au pouvoir, son mariage a pris fin, tout comme celui de ses propres parents il y a plusieurs décennies lorsque Pierre Trudeau était au pouvoir. Deux de ses enfants sont des adolescents tandis que le plus jeune a dix ans. Justin Trudeau a déjà déclaré:

«Les meilleurs jours de ma vie sont ceux que j'ai passés dehors avec mes enfants» Justin Trudeau

Il aura désormais plus de temps à consacrer à sa famille.

Encore jeune (53 ans), Justin Trudeau pourrait entamer une seconde vie publique, comme l'a fait le défunt président américain Jimmy Carter après ses quatre années passées dans le bureau ovale. Il pourrait aussi se retirer de la sphère publique et poursuivre une carrière dans le secteur privé.

Quel que soit son avenir, Trudeau laisse une marque indélébile sur le Canada, en particulier sur ses politiques sociales.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original