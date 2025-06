Ces jeunes Ukrainiennes risquent leur vie pour «révéler la vérité»

Garder une distance avec un sujet aussi personnel est parfois difficile. Alina Yevych, reporter de guerre de 25 ans, pense avoir réussi pendant un temps. Puis elle a rencontré une fille encore plus jeune qu'elle, qui lui a dit avoir été séquestrée et violée pendant toute une semaine par des soldats russes à Marioupol. Après ce témoignage, «je ne sais pas comment être objective», confie cette femme fluette.

Fin avril, Olha était en reportage à Pokrovsk, un des points les plus chauds du front Est, le jour de l'anniversaire de sa maman. Elle s'est promis que rien ne lui arriverait, pour ne pas gâcher sa journée. Mais, «ma propre vie n'est pas la chose la plus précieuse», lâche-t-elle. L'essentiel pour elle est «que le pays survive» et «que la vérité sur cette guerre, quelle qu'elle soit, soit présente».

Olha avait travaillé avec Victoria, «tenace» et prête à aller là où personne n'osait. Son décès l'a forcée, dit-elle, à se demander si le journalisme «vaut la peine de risquer sa vie». Quand elle pense à sa mère ou à son chien, elle se dit que non.

Le nombre de ces reporters est difficile à estimer avec précision et certaines ont commencé à travailler dès 2014, quand a débuté le conflit dans l'est de l'Ukraine avec des séparatistes pilotés par Moscou. Mais quand la Russie a lancé son invasion en 2022, déclenchant un conflit sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle génération de correspondantes de guerre, celle d'Olha, a émergé.

Au printemps de la même année, elle prend le chemin du front pour la première fois, et constate qu'elle est loin d'être la seule femme à avoir fait ce choix. «Tous mes amis journalistes qui couvrent la guerre sont des femmes», dit Olha Kyrylenko, rencontrée lors d'une rare pause dans un café de l'Est ukrainien.

Faces of war pour le New York Times.

Ces deux Suisses racontent pourquoi ils marchent vers Gaza



Des milliers de personnes se sont donné rendez-vous au Caire en Egypte pour La Marche Mondiale vers Gaza, prévue le 15 juin. Leur objectif? Rejoindre la frontière entre l'Egypte et Gaza pour exiger la fin du blocus de l'aide humanitaire. watson a contacté deux marcheurs suisses, Samuel Crettenand et Frédéric Choffat. Récit.

Samuel Crettenand, militant pacifiste neuchâtelois, et Frédéric Choffat, photographe genevois, sont au Caire pour la marche vers Gaza. Les deux hommes sont poussés par un but commun, «celui de réagir face au génocide en cours à Gaza», expliquent-ils. Qu'espèrent-ils de leur venue en Egypte, quels sont leurs objectifs et comment comptent-ils arriver à la frontière entre l'Egypte et l'enclave?