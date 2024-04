Une nouvelle plainte accuse Kanye West de faire l'apologie d'Hitler

Trevor Philipps, ancien employé du rappeur truculent Kanye West, lui réclame 35 000 dollars de dommages et intérêts. getty

Selon les documents du procès déposés mardi à Los Angeles, le rappeur controversé aurait hurlé à plusieurs reprises sur ses employés noirs et fait l'éloge d'Adolf Hitler en tant qu'«innovateur». Le plaignant réclame 35 000 dollars de dommages et intérêts.

Devenu paria depuis qu'il a multiplié les propos antisémites et affiché sa sympathie pour le dictateur nazi, Kanye West, alias «Ye», est désormais accusé par un ex-employé d'avoir affirmé à des écoliers qu'il était persécuté par le peuple juif.

La plainte a été déposée par Trevor Phillips, un Afro-Américain qui a travaillé pendant près d'un an pour Yeezy et pour la Donda Academy, l'école fondée par le rappeur. Embauché à la fin 2022, l'ex-salarié affirme n'avoir «jamais vu Kanye West hurler et réprimander une personne blanche», selon la plainte. En revanche, «à d'innombrables reprises, il a vu et/ou subi personnellement les hurlements frénétiques de Kanye sur des personnes noires».

«Les juifs volent tout mon argent»

Selon l'accusateur, le rappeur s'est lancé à plusieurs reprises dans des tirades antisémites devant son personnel, en assurant que «les juifs veulent [l]e faire tomber» ou que «les juifs volent tout [s]on argent». De nombreuses marques, comme Adidas, Gap et Balenciaga, ont coupé les ponts avec Kanye West, à cause de précédentes déclarations antisémites.

Selon la plainte, l'artiste aurait profité d'un rendez-vous de travail lors d'un dîner dans un restaurant huppé à Malibu, Nobu, pour faire l'éloge d'Hitler, nier l’Holocauste et critiquer la communauté LGBT. «Hitler était un innovateur. Il a inventé tant de choses. C'est grâce à lui que nous avons des voitures», a-t-il asséné - une contrevérité historique.

«Hitler était fabuleux» Kanye West, d'après la plainte.

Dans sa plainte, l'ex-employé affirme également que lors d'une conversation avec deux enfants de la Donda Academy, le rappeur leur a dit de se raser la tête et a menacé de les enfermer dans des cages.

«Kanye a également dit aux employés lors de cette réunion qu'aucun membre du personnel ne pouvait être gros, sinon il les licencierait» Le procès.

La Donda Academy est déjà au centre de plusieurs plaintes déposées par d'anciens enseignants, licenciés après avoir émis des réserves sur la sécurité et l'environnement toxique qu'elle réserve à ses écoliers.

Selon le dossier, relation entre Ye et Trevor Phillips se serait détériorée en mai 2023, lorsque le rappeur a piqué une «crise de colère» et menacé de frapper son employé à cause d’une dispute concernant un projet de jardin. Le procès allègue que Ye l’a licencié et réembauché jusqu’en août 2023, date à laquelle l’école a finalement fermé ses portes. (mbr/ats)