Retour de Koh-Lanta: Voici tout ce qui a changé depuis la 1ère édition



Image: TF1

Pas de poteaux et pas de Denis, voici à quoi ressemblait le 1er Koh-Lanta

Koh-Lanta est de retour ce mardi avec son édition anniversaire. Mais vous souvenez-vous de la première aventure en Thaïlande en 2001? Vous allez le voir, le jeu a bien évolué en 20 ans. La preuve en cinq points.

Le titre est évocateur: Koh-Lanta, la légende! Ce mardi, TF1 célèbre les 20 ans du plus célèbre des jeux de survie en faisant revenir les héros ayant marqué l'histoire du programme. Mais savez-vous à quoi ressemblait la toute première édition tournée en Thaïlande?

«Il fallait trouver la bonne organisation. Au début, on a tâtonné, on a balbutié un petit peu»

«Les aventuriers de Koh-Lanta», diffusé du 4 août au 22 septembre 2001, était bien différent de l'émission actuelle. Et pas seulement parce que deux épisodes étaient proposés chaque week-end, un le samedi, l'autre le dimanche.

Le présentateur, ce n'était pas Denis Brogniart!

Autant ne pas tourner autour du pot. Non, le premier présentateur de Koh-Lanta, ce n'était pas Denis Brogniart. En 2001, c'est le pilote automobile Hubert Auriol, légende du Paris-Dakar, qui tient le rôle d'animateur et d'arbitre de l'émission. D'ailleurs, il sera le premier à prononcer la désormais célèbre phrase: «A la fin, il n'en restera qu'un».

Un autre animateur que Denis Brogniart, c'est bizarre Souvenez vous, Hubert Auriol qui nous a quittés ce dimanche à 68 ans a présenté la 1ère saison de #KohLanta ! C’était en 2001 en Thaïlande. Je garde le souvenir d’un homme élégant dans tous les sens du terme, un aventurier, un champion et un organisateur de rallyes reconnu. #rip pic.twitter.com/RGFJA3HsCc — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) January 10, 2021

Mais rassurez-vous, Denis Brogniart faisait tout de même partie de l'aventure à sa manière. S'il n'apparaissait pas à l'écran, le jeune présentateur de 32 ans était tout de même la voix-off du programme. Dès l'édition suivante, il reprenait la tête du jeu pour ne plus jamais la quitter. Ah!

Farine, savon, matelas,

de la survie, mais de luxe

Lors de cette première édition, les aventuriers n'ont pas débarqué sur leur île déserte les mains vides. Leur kit de survie était même plutôt bien garni: du riz, de l'huile, de la farine, des boîtes de conserve, mais aussi une cuillère, des casseroles, des outils, de la ficelle, une pharmacie de secours et même du savon.

Surtout que les candidats pouvaient en plus emporter un objet de leur choix. Et là, il y avait deux camps: ceux qui ont l'esprit pratique (couteau-suisse, matelas gonflable, brosse à dents ou pince à épiler) et les sentimentaux (peluche, guitare, album photo ou encore jeu de cartes).

Oui, à l'époque on pouvait prendre une guitare à Koh-Lanta Vidéo: YouTube/Pékin Express et Koh Lanta

Depuis, les aventuriers sont moins bien lotis puisqu'ils n'ont accès qu'à un peu de riz, une machette et une casserole. Et pour l'édition anniversaire Koh-Lanta: La légende, les héros qui feront leur retour sur l'île n'auront même pas le droit à l'habituelle portion de riz.

Un quiz à la place de l'orientation

L'orientation, c'est sans doute le moment le plus tendu de toute bonne saison de Koh-Lanta. Les aventuriers courent dans tous les sens, le cœur s'emballe et l'injustice n'est jamais très loin. Et pourtant. L'épreuve n'existait pas lors de la première édition.

En 2001, les quatre finalistes s'étaient affrontés lors d'un.... quiz retraçant le déroulement de leur aventure. Autant dire que cette partie de «Question pour un champion» sur la plage était loin d'être une réussite. TF1 a retenté l'expérience lors de la deuxième saison avant de définitivement abandonner le principe.

La tension n'était pas vraiment au rendez-vous Vidéo: YouTube/Pékin Express et Koh Lanta

L'épreuve des poteaux n'existait pas!

La première finale de Koh-Lanta avait duré neuf heures et demie. Et pour cause, les trois aventuriers n'avaient pas dû tenir en équilibre sur un minuscule poteau en bois au milieu de l'océan. Non, à l'époque, il «suffisait» de poser sa main sur le totem et d'attendre en plein soleil sans boire, ni manger.



Les candidats de TF1 se sont montrés si patients qu'il a fini par faire nuit et qu'ils ont battu tous les records d'endurance des autres pays. A tel point que le médecin de l'aventure a commencé à craindre des malaises. Hubert Auriol a donc dû demander aux finalistes de rester en mouvement en faisant des quarts de tour autour du totem.

Même s'il faut saluer la ténacité des aventuriers, on a connu plus télégénique comme épreuve. Pour éviter de revivre un tel scénario, la chaîne s'est donc mise en quête d'un nouveau défi pour départager les candidats. C'est comme ça que le Père Fouras inventera les fameux poteaux l'année suivante.

TF1 n'était pas encore la reine du suspens

Ultime changement, le dépouillement final n'avait pas lieu en plateau à Paris des mois après la fin du tournage. Non, à l'époque, le décompte décisif s'était déroulé directement sur l'île et juste après le vote des autres aventuriers. C'est ainsi que Gilles était devenu le tout premier gagnant de Koh-Lanta.

Une émission regroupant l'ensemble des candidats à Paris a bien eu lieu, mais le vainqueur était déjà connu.

