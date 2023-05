La tension monte à nouveau au Kosovo

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province et des tensions éclatent régulièrement entre Belgrade et Pristina.

Soudan: le gouverneur du Darfour appelle le peuple à s'armer

Après six semaines de guerre au Soudan, le gouverneur du Darfour a encouragé «jeunes et vieux, femmes et hommes» à s'armer. Cette région est l'une des plus touchées par les combats.

Le gouverneur du Darfour a exhorté dimanche les civils de cette vaste région de l'ouest du Soudan à s'armer, dernier appel de ce type en date après plus de six semaines de guerre entre généraux rivaux dans ce pays où de très nombreuses armes circulent déjà.