La tension monte à nouveau au Kosovo

La tension persiste ce mardi dans le Nord du Kosovo. Des manifestants serbes se rassemblent de nouveau devant la municipalité de Zvecan. Des affrontements violents ont déjà eu lieu la veille.

La situation restait tendue, mardi, dans le Nord du Kosovo. Des manifestants serbes continuaient d'affluer devant la municipalité de Zvecan, théâtre la veille de violents heurts ayant fait une trentaine de blessés parmi des soldats internationaux.

Des soldats en tenue anti-émeutes de la Kfor, la force multinationale emmenée par l'Otan, ont placé une barrière métallique autour de la mairie pour empêcher plusieurs centaines de Serbes d'y accéder, a rapporté une journaliste de l'AFP.

Trois véhicules blindés de la police kosovare, dont la présence suscite toujours l'ire des Serbes majoritaires dans quatre localités du Nord du Kosovo, étaient garés devant la mairie.

Protestations contre les élections

Les Serbes, qui ont eu une cinquantaine de blessés dans leurs rangs lundi, ont boycotté les municipales d'avril dans ces localités, ce qui a abouti à l'élection de maires albanais avec une participation de moins de 3,5%.

Ces édiles ont été intronisés la semaine dernière par le gouvernement d'Albin Kurti, le Premier ministre de ce territoire en très large majorité peuplé d'Albanais, faisant fi des appels à l'apaisement lancés par l'Union européenne et les Etats-Unis.

Lourd passé

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province et des tensions éclatent régulièrement entre Belgrade et Pristina.

Quelque 120 000 Serbes vivent au Kosovo (qui compte 1,8 million d'habitants) dont environ un tiers dans le nord. Les manifestants réclament le départ des maires albanais qu'ils qualifient «d'illégitimes» et celui de la police kosovare.

La situation avait déjà dégénéré vendredi lorsque les maires étaient venus prendre leurs fonctions accompagnés par les forces de l'ordre. (jah/ats)