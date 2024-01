Mais l'approbation a été retardée par la France et les Pays-Bas, préoccupés par la possibilité de nouvelles vagues migratoires, ainsi que par cinq autres membres de l'UE (Chypre, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l'Espagne).

L'avion de la Japan Airlines qui a pris feu était autorisé à atterrir

Au lendemain de la collision au sol entre deux avions survenue à l'aéroport de Tokyo-Haneda, les enquêteurs se penchent sur les origines de l'accident qui a fait cinq morts. Avec une première question: l'avion de la Japan Airlines avait-il les autorisations requises pour se poser?

Ce sont près de 379 passagers et membres d'équipage du vol JAL516 qui ont été évacués après la collision de l'avion de ligne, au moment de son atterrissage, avec un appareil plus petit des garde-côtes japonais, qui, lui, se préparait à décoller. Le choc a provoqué une grosse explosion, et l'avion de la JAL a pris feu avant de s'immobiliser plus loin.