Une plage en Sardaigne. En Italie, près de 90% des eaux de baignade sont d'excellente qualité. Image: Shutterstock

Baignade: voici les pays d'Europe où l'eau est la plus propre

La présence de produits polluants et de bactéries peur altérer la qualité des eaux de baignade. Les écarts entre les pays européens sont sensibles, selon une étude de l'UE qui ne va pas plaire à la Suisse.

Pour beaucoup de gens, l'été est synonyme de baignade. Que ce soit dans le fleuve coulant à deux pas de chez soi, dans l'un des nombreux lacs alpins de Suisse ou sur les côtes grecques ou italiennes, peu importe: rien de mieux que de se jeter à l'eau pour se détendre et échapper à la chaleur.

Pourtant, l'eau des lieux de baignade ne présente pas la même qualité partout: produits polluants et bactéries peuvent en effet altérer sa propreté et même menacer la santé des nageurs. En Europe, de tels risques sont «limités», mais la qualité de l'eau des plages varie fortement d'un pays à l'autre. C'est ce qui ressort d'une récente étude de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE).

L'AEE a analysé plus de 21 600 sites de baignade dans les 27 Etats membres de l'UE, ainsi que 196 en Suisse et 119 en Albanie. L'étude se penche aussi bien sur les mers que sur les lacs et les fleuves. Les résultats sont les suivants:

On remarque immédiatement que la Suisse se place très loin du podium: avec 78% des lieux de baignade disposant d'eaux d'excellente qualité, notre pays se classe 17e sur 29. La moyenne de tous les pays analysés se monte à 81,7%.

La mauvaise note attribuée à la Suisse est en partie imputable à sa géographie. «La qualité des eaux de baignade côtières est généralement meilleure que celle des rivières et des lacs», indique l'AEE. Un renouvellement plus fréquent et une plus grande capacité d'auto-épuration expliquent cet écart. L'agence de l'UE ajoute:

«En outre, de nombreuses eaux de baignade intérieures d'Europe centrale sont situées dans des lacs et des étangs relativement petits, ainsi que dans des rivières à faible débit. En été notamment, ces eaux intérieures sont plus sensibles que les zones côtières à la pollution à court terme causée par les fortes pluies ou les sécheresses estivales.»

A l'exception de l'Autriche, tous les pays occupant la partie supérieure du classement donnent en effet sur la mer. Le top cinq est le suivant:

Chypre: 99,17% des lieux de baignade avec une eau d'excellente qualité. Autriche: 96,92% Grèce: 96,55% Croatie: 95,62% Danemark: 94,32%

De l'autre côté du classement on retrouve la Hongrie (63,08%), la Slovaquie (59,38%) et la Pologne (55,93%). Les pays présentant le pourcentage le plus élevé de lieux de baignades ayant des eaux de qualité insuffisante ou mauvaise sont l'Albanie (9,24%), les Pays-Bas (8,38%) et la Suède (8,03%).

De manière générale, la qualité des eaux de baignade en Europe s'est nettement améliorée au cours des dernières décennies, rapporte encore l'AEE. Dans l'ensemble, elle reste élevée.