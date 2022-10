Le vocabulaire employé pour expliquer la guerre en Ukraine vous échappe? Voici des réponses.

Le lexique de la guerre

«Loi martiale», «séparatiste»: vous ne pigez rien? Voici le dico!

«Loi martiale»,« Accords de Minsk», «séparatiste», «invasion»... Le vocabulaire employé pour expliquer la crise ukrainienne vous échappe? Rassurez-vous, nous vous avons concocté un lexique pour vous y retrouver.

Accords de Minsk

Décret signé le 5 septembre 2014 par les représentants de l'Ukraine, de la Russie et des républiques du Donetsk et de Lougansk. Les Accords de Minsk - aussi dit «Protocole de Minsk» - avaient pour but de mettre fin à la guerre dans la région du Donbass, suite à l'annexion de la Crimée.

Agence internationale de l'énergie atomique

L'AIEA est une organisation sous l'égide de l'ONU. Elle cherche à promouvoir l'usage pacifique de l'énergie nucléaire et à limiter le développement de ses applications militaires. L'AIEA a annoncé la tenue le 2 mars d'une réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs «pour examiner la situation actuelle en Ukraine».

Annexion

Rattachement d'un territoire à un autre, généralement plus grand. La totalité ou une partie du territoire d'un Etat passe, avec sa population et les biens qui s'y trouvent, sous la souveraineté d'un autre Etat. Par exemple, la Russie a annexé la Crimée en 2014.

Arme à sous-munitions

Une arme à sous-munitions, également appelée bombe à sous-munitions, est un conteneur transportant de nombreux autres projectiles explosifs, de taille plus réduite, dites «sous-munitions». Selon plusieurs associations humanitaires, ces armes tuent surtout les civils.

Attaque

Action militaire visant à conquérir un objectif ou un pays, à défaire ou à détruire des forces adverses. Par exemple, Poutine a lancé une attaque contre l'Ukraine ce matin.

Bataille

Combat livré entre deux armées ou deux flottes, dont l'issue influe sur la conduite d'une guerre.

Cessez-le-feu

Arrêt ou suspension des hostilités en période de guerre, qui permet souvent le retour temporaire à la sécurité et dure donc parfois bien plus longtemps que ce qui est prévu initialement.

Couloir humanitaire

Egalement appelé «corridor humanitaire», le couloir humanitaire est un espace établi dans une zone dévastée par la guerre ou une catastrophe pour permettre le passage d'une aide humanitaire. A noter qu'il s'agit d'une obligation découlant du droit humanitaire.

Crime de guerre

Un crime de guerre est une violation du droit de la guerre. Il inclut les cas où une des parties en conflit s'en prend volontairement à des objectifs non militaires: les civils, les blessés, les prisonniers de guerre ou les villes ne comportant pas de troupes ou d'installations militaires. Au sein des Nations-Unies, il est défini par des accords internationaux.

Crimée

Péninsule située au sud de l'Ukraine. La Crimée a été envahie par des troupes «pro-russes» non identifiées en février et mars 2014, puis rattachée à la Russie dans la foulée.

Condamnation

Déclarer quelque chose ou quelqu'un blâmable, répréhensible, par un jugement de valeur individuel ou collectif sévère et énergique. Par exemple, la communauté internationale a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Dénazification

Ensemble des mesures prises en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale pour faire disparaître les traces du national-socialisme et châtier ses dirigeants. Vladimir a émis le vœu de «dénazifier» l'Ukraine dans son discours jeudi 24 février à l'aube.

Donbass

Région située dans l'est de l'Ukraine et frontalière avec la Russie. Elle est également un vaste bassin minier et industriel. Le Donbass se trouve au centre du conflit armé entre les séparatistes pro-russes, soutenus par Moscou, et le nouveau régime ukrainien.

Donetsk et Lougansk

Républiques autoproclamées pro-russes qui réclament leur indépendance de l'Ukraine. Lundi 21 février, Vladimir Poutine a décidé de reconnaître l’indépendance de ces territoires séparatistes et a aussitôt ordonné à l’armée russe d’y «maintenir la paix». Cette mesure signe la fin des Accords de Minsk.

Etat d'urgence

Mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Dans une situation d'«Etat d'urgence», certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de la presse.

Finlandisation

Ce terme désigne le fait qu'un pays devienne neutre dans le but, notamment, de ne pas défier une puissance voisine. La Finlande est le pays directement à l'origine du mot à cause de sa politique extérieure vis-à-vis de l'Union soviétique pendant la Guerre froide. Cette «finlandisation» est devenue synonyme de «neutralité contrainte» ou de «souveraineté limitée», et il a donc une connotation plutôt négative.

Force de dissuasion

Stratégie militaire consistant à menacer de recourir à la force, afin de décourager un adversaire d’entreprendre une action indésirable. Ce dispositif comprend divers types d’armements, notamment nucléaires. Poutine a décidé de mettre en alerte la «force de dissuasion» de l’armée russe le 27 février.

Guerre

Conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués, comme des États (ou des groupes). Elle commence par une déclaration de guerre ou un ultimatum et se termine par un armistice et, en principe, par un traité de paix qui met fin à l'état de guerre.

G7

Groupe économique entre les sept «principales» puissances mondiales: Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni. En mars 2014, à la suite du rattachement de la Crimée à la Russie, les pays membres du G7 et l'Union européenne ont temporairement suspendu la Russie de ce regroupement.

Inflation

Augmentation générale et durable des prix, qui engendre une perte du pouvoir d'achat de la monnaie.

Invasion

Action d'envahir un pays au moyen de forces armées. L'«opération militaire spéciale» visant à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine, annoncée par Vladimir Poutine, est considérée comme une invasion.

Etat-major

Organisme chargé de conseiller et d'assister un dirigeant dans ses décisions. D'un point de vue militaire, le terme d'«Etat-major» désigne l'ensemble des officiers et du personnel attachés à un officier supérieur ou général comme agents d'élaboration et de transmission des ordres.

Loi martiale

Loi qui autorise l'emploi de la force armée dans certaines situations. Cet état juridique particulier est souvent mis en place lorsqu'un pays est en guerre. L'armée assure le maintien de l'ordre à la place de la police ou en collaboration avec celle-ci. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a instauré la loi martiale le 24 février dans tout le pays, juste après l'intervention militaire russe.

Mobilisation générale

Obligation faite à tous les hommes aptes et en âge de combattre, de répondre à une convocation pour se mettre à disposition des forces militaires, endosser un uniforme et occuper un poste militaire pour défendre leur pays contre une armée ennemie. Après après l’invasion russe, l’Ukraine a décrété la mobilisation générale.

Nord Stream 2

Système de gazoduc qui doit acheminer du gaz russe en Allemagne via la mer Baltique. Achevé en novembre 2021, il n’a pas encore été mis en service. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé, le 22 février, la suspension de son autorisation, en représailles de la Russie.

Occupation

Lorsqu'un Etat est envahi et placé sous domination militaire étrangère, pendant un conflit ou à la fin de celui-ci.

Offensive

Action stratégique d'une force armée, destinée à imposer à l'ennemi sa volonté, à le chasser de ses positions et à le détruire. Sur le plan tactique, le terme désigne aussi une attaque militaire de grande envergure.

Opération militaire

Action de forces armées qui a été planifiée et qui peut entraîner un engagement de forces aériennes, navales ou terrestres. L'opération militaire s'inscrit dans le cadre d'une stratégie militaire, menée soit par un Etat, soit par un territoire.

OSCE

Acronyme de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Il s'agit de la plus grande organisation régionale de sécurité au monde. Composée de 57 Etats d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. La Suisse a présidé l'OSCE en 2014.

Otan

Acronyme pour l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (en anglais: North Atlantic Treaty Organization). Il s'agit d'une alliance politico-militaire, créée en 1949 par douze pays d'Europe et d'Amérique du Nord, afin de pouvoir assurer leur sécurité et défense collective. Les membres de l’Otan s’engagent à se protéger mutuellement en cas d’attaque contre un membre de l’Alliance.

Elle compte aujourd'hui 30 Etats membres (28 Européens et 2 Américains, les Etats-Unis et le Canada).

Pourparlers

Entretiens préalables à la conclusion d'une entente, d'un traité ou en vue de régler une affaire. Au cours de cette période période précontractuelle, il n'y a aucune obligation de conclure un accord.

Sanctions économiques

Mesures restrictives financières ou commerciales à l'encontre de personnes physiques, morales ou d'entités pour les pousser à faire quelque chose. Par exemple, les pays du G7 ont prononcé une série de sanctions économiques contre la Russie. Elles ont but de couper les vivres au régime russe pour entraver notamment son déploiement militaire en Ukraine.

Séparatiste

Personne qui prône l'indépendance politique de sa province ou de son ethnie, par rapport à l'Etat dont elle fait partie. Par exemple: les républiques de Donetsk et de Lougansk sont deux Etats séparatistes.

Système Swift

Ce réseau interbancaire de transferts d'informations financières est le plus utilisé au monde. Créé en 1973 à l'initiative de 239 banques de 15 grands pays, il permet de faciliter le transfert d'argent dans le monde. Les autorités américaines et européennes envisagent d'en exclure la Russie, ce qui serait potentiellement dévastateur pour son économie.

Zone d’exclusion aérienne

Une zone d’exclusion aérienne, «no-fly zone» en anglais, consiste à interdire le survol aérien d'une zone déterminée. Si elles peuvent être utilisées dans un contexte civil, comme au-dessus d’événements sportifs comme les Jeux olympiques, elles sont souvent utilisées dans les zones de guerre pour empêcher l'agresseur de lancer des attaques aériennes ou pour exercer une surveillance. Concrètement, les avions qui veulent décoller dans une «no-fly zone» doivent demander l'autorisation. Sans cette autorisation, ils sont considérés comme des avions ennemis et peuvent être abattus.