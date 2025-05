Melania Trump n’aurait été présente à la Maison-Blanche que 14 jours sur les 100 premiers. Image: watson

Les Trump seraient «séparés»

Officiellement, ils sont toujours mariés. Officieusement? Donald et Melania Trump vivraient des vies séparées, chacun de son côté. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste et auteur Michael Wolff, fin connaisseur de l’univers Trump, invité cette semaine sur le podcast de The Daily Beast.

Comme à son habitude, Michael Wolff n'a pas mâché ses mots dans le nouvel épisode de The Daily Beast Podcast. Le journaliste américain a été questionné mardi par l'animatrice Joanna Coles sur le rôle de la famille Trump dans ce nouveau mandat présidentiel, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a une vision plutôt cynique du couple formé par Donald et Melania Trump.

Wolff, auteur des livres sur l’actuel locataire de la Maison-Blanche Fire and Fury (sorti en 2018) et du plus récent All or Nothing: How Trump Recaptured America (paru en 2025), a répondu cash: «Ils n’habitent clairement pas un mariage tel qu’on le définit normalement. On peut même dire plus précisément qu’ils mènent des vies séparées.»

«Le président des Etats-Unis et la Première dame sont séparés»

Le couple, qui partage un fils de 19 ans, Barron Trump, intrigue par sa dynamique ultra-discrète. Et les faits semblent donner du crédit aux propos de Wolff. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier dernier, Melania brille surtout… par son absence.

Une union de façade?

Selon un article du New York Times cité dans le podcast, elle n’aurait été présente à la Maison-Blanche que 14 jours sur les 100 premiers du second mandat de son mari. Le reste du temps? La Première dame se volatilise, direction Mar-a-Lago (la résidence Trump en Floride) ou New York, où vit le fils unique du couple.

Ce retrait n’est pas nouveau, mais il s’est accentué ces derniers mois. Melania Trump avait déjà évité les projecteurs lors du procès de son mari dans l’affaire Stormy Daniels, en 2024, au cours duquel Donald Trump a été reconnu coupable d’avoir dissimulé un paiement à l’actrice porno. Elle était, selon le New York Times, «furieuse» et a ostensiblement refusé d’apparaître à ses côtés durant toute la procédure.

Le journaliste a aussi profité du podcast pour se moquer gentiment d’un article du Times, qu’il juge «presque mignon», consacré aux rares apparitions de la First Lady. Car à la Maison-Blanche, certains assurent qu’elle y est «plus souvent que ce qu’on croit». Mais impossible de savoir combien de temps elle y reste. Le flou, encore et toujours.

Alors, couple présidentiel ou colocataires à distance? Pour Michael Wolff, les choses sont claires:

«Le public américain s’est fait vendre un mirage. Donald Trump et sa femme glamour. Mais les faits montrent tout l’inverse: ils ne passent quasiment aucun moment ensemble.»

A noter que la Maison-Blanche avait déjà qualifié Michael Wolff de «sac à merde menteur» et de «fraude» à plusieurs reprises par le passé, rappelle dans un article The Daily Beast. Pas sûr que les conseillers en communication de Trump ne prennent la peine de répondre à cette énième attaque du journaliste américain.