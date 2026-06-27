Participants traversant le pont Élisabeth lors de la 31e Pride de Budapest, le 27 juin 2026. Keystone

Budapest manifeste sa Pride dans un contexte politique en mutation

Samedi à Budapest, une Pride s’est tenue malgré la canicule, sur fond d’évolutions politiques et de débats persistants sur les droits LGBT+.

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Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi pour la marche des fiertés malgré la canicule. Elles ont fêté la liberté retrouvée de se rassembler ainsi que le départ du pouvoir de Viktor Orban qui a multiplié les politiques anti-LGBT+.

L'an dernier, alors qu'elle avait été interdite, plus de 200 000 personnes avaient pris part à la marche en signe de défi, soit bien plus que lors des précédentes éditions où quelque 35 000 participants avaient défilé. Selon un journaliste de l'AFP sur place, le nombre de participants était moindre cette année qu'en 2025 mais plus élevé que les éditions précédentes.

Agitant des petits drapeaux ou de grandes banderoles arc-en-ciel, de nombreuses personnes, en majorité des jeunes, ont bravé un soleil de plomb. Beaucoup beaucoup tentaient de se rafraîchir tant bien que mal avec des éventails, la plupart aux couleurs de l'arc-en-ciel.

«Changé l'histoire»

«Je pense que la situation s'améliore de plus en plus (pour les personnes LGBTQ+, ndlr) principalement à cause du changement de gouvernement», a déclaré à l'AFP Petra Toth, 18 ans, venue avec sa petite amie d'une petite ville du sud du pays pour sa première Pride.

«L'an dernier, vous avez défilé, vous étiez des centaines de milliers venus de 30 pays. Cette marche n'a pas seulement marqué l'histoire. Elle a contribué à changer l'histoire – et quelle différence en un an», s'est félicité la commissaire européenne à l'égalité, la Belge Hadja Lahbib, lors d'une conférence de presse samedi au côté du maire écologiste de Budapest Gergely Karacsony. Elle ajoute:

«La Pride d'aujourd'hui est la preuve la plus récente de ce nouveau départ. Les vents du changement soufflent à travers cette grande nation, et nous les ressentons tous» Hadja Lahbib

Eau gratuite

Les organisateurs de la Pride avaient décidé de maintenir la marche malgré la chaleur écrasante, tout en conseillant aux personnes fragiles de ne pas venir.

Alors que la température atteignait les 38°C à Budapest, les organisateurs ont appelé samedi les personnes vulnérables à regarder la parade sur internet. «De l'eau sera distribuée gratuitement», ont-ils fait savoir, tout en affirmant que leurs réserves étaient limitées, appelant par conséquent les participants à apporter leurs propres bouteilles.

«Le droit d'aimer qui on veut»

La victoire électorale en avril du conservateur pro-européen Peter Magyar, qui a mis fin à 16 ans de gouvernement Orban, a suscité un immense soulagement au sein de la communauté LGBT+.

Toutefois, il n'a encore pris aucune mesure concrète pour rétablir les droits qui ont été progressivement rognés au nom de la «protection de l'enfance» par le gouvernement Orban.

Pendant sa campagne électorale, Peter Magyar a évité d'aborder la question des droits LGBT+. Mais depuis son élection, il affirme que son gouvernement ne dictera pas la manière dont les Hongrois doivent vivre.

«Nous avons clairement indiqué que, selon nous, chacun est libre d'aimer qui il veut et de vivre avec qui il veut, tant qu'il ne viole pas la loi», a-t-il dit récemment, interrogé sur les droits au mariage et à l'adoption pour les couples de même sexe. «S'il y a une demande pour que nous abordions ces questions socialement et politiquement sensibles, nous sommes ouverts à en discuter.»

Appel à agir

Si la police a indiqué n'avoir «aucun motif» d'interdire la Pride et que le parquet a abandonné les poursuites pénales visant les organisateurs des défilés de l'an dernier, les dispositions discriminatoires restent en vigueur.

Fin avril, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la législation anti-LGBT+ adoptée en 2021, contrevenait aux règles de l'UE. La semaine dernière, plusieurs organisations de défense des droits ont appelé, dans une déclaration commune, Magyar à passer à l'acte et à abroger toutes les lois adoptées contre la communauté LGBT+.

Citant un récent sondage montrant que 68% des Hongrois sont favorables au mariage et à l'adoption pour les couples de même sexe, Amnesty International a exhorté le gouvernement à instaurer l'égalité des droits pour les couples de même sexe. (tib/ats)