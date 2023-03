L'AIEA affirme que 2,5 tonnes d'uranium ont disparu de la Libye

Deux gouvernements se disputent le pouvoir, l'un installé à Tripoli (ouest) et reconnu par l'ONU, l'autre soutenu par l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. (ats/jch)

Depuis sa chute en 2011 après 42 années de dictature, le pays est enlisé dans une crise politique majeure, avec des pouvoirs rivaux basés dans l'Est et l'Ouest, une myriade de milices, des mercenaires disséminés dans le pays, sur fond d'ingérences étrangères.

L'AIEA précise qu'elle va mener des vérifications «complémentaires» pour «clarifier les circonstances de la disparition de cette matière nucléaire et sa localisation actuelle». Aucun détail n'est donné sur le site en question.

Un drone américain s'est crashé dans la Mer Noire après une collision avec un avion de combat russe. C'est le premier incident direct entre les deux pays depuis le début de la guerre en Ukraine, mais le risque d'escalade est faible. Explications.

Après plus d'une année de guerre, ça a bien fini par se produire: un incident direct entre la Russie et les Etats-Unis. Mardi 14 mars, un avion de chasse russe Su-27 et un drone américain MQ-9 Reaper sont entrés en collision au-dessus de la Mer Noire. La version des faits diverge quelque peu en fonction de la source, mais le crash s'est soldé par la perte de l'engin américain.