La planète a enregistré un record de chaleur en 2020



L'Organisation météorologique mondiale (OMM) tire une fois de plus la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. 2020 a été l'une des trois années les plus chaudes jamais observées. Explications.

La planète brûle et le Covid-19 n'aide pas, selon le rapport annuel établi par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Pour eux, «le ralentissement économique lié à la pandémie n'a réussi à freiner ni les moteurs ni l'intensification des effets du changement climatique». Le constat est donc alarmant.

Malgré le refroidissement dû à la Niña (explications ci-dessous), la température moyenne à la surface du globe a dépassé de 1,2 °C celle de l’époque préindustrielle (période 1850-1900). Les six années écoulées depuis 2015 ont été les plus chaudes jamais enregistrées et la décennie 2011-2020 a été la plus chaude jamais constatée.

La Niña, c'est quoi? La Niña est un phénomène climatique ayant pour origine une anomalie thermique des eaux équatoriales de surface (premières dizaines de mètres) de l'océan Pacifique centre. Celle-ci se caractérise par une température anormalement basse de ces eaux.

«L’ensemble des indicateurs climatiques clés et des informations sur les impacts présentés dans ce rapport mettent en lumière l’aspect durable et implacable du changement climatique. L’augmentation du nombre et de l'intensité des phénomènes extrêmes, ainsi que les pertes et dégâts de grande ampleur, nuisent aux individus, aux sociétés et aux économies»

En 2020, plus de 50 millions de personnes ont été frappées à la fois par des catastrophes liées au climat (inondations, sécheresses et tempêtes) et par la pandémie de COVID-19, selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette situation a aggravé l'insécurité alimentaire et a représenté un risque de plus lors des opérations d’évacuation, de rétablissement et de secours en lien avec des phénomènes à fort impact. (jch)

