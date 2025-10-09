L'accusé a été condamné à 10 ans de prison pour avoir violé Gisèle Pelicot. Image: AFP

Viols de Mazan: peine alourdie pour l'homme qui avait fait appel

Le seul accusé qui avait fait appel de sa peine a été condamné ce jeudi à 10 ans de prison pour avoir violé Gisèle Pelicot. C'est un an de plus que la sentence initiale.

L'unique accusé ayant fait appel de sa condamnation dans le dossier des viols de Mazan commis sur Gisèle Pelicot, s'est vu infliger jeudi une peine de 10 ans de réclusion criminelle, soit un an de plus qu'en première instance.

«La cour et le jury condamne H.D. à 10 années de réclusion» assorti d'un suivi sociojudicaire avec «injonction de soins pendant 5 ans», a annoncé le président de la cour d'assises d'appel du Gard (sud) Christian Pasta, après près de trois heures de délibéré et quatre jours d'audience de ce nouveau procès symbole des violences sexuelles, du consentement et de la soumission chimique. (jzs/ats)

