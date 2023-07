Dans le sud de l'Europe, il fera très chaud dans les jours à venir. Image: keystone

Voici les pays où il a fait le plus chaud en Europe

L'Espagne, l'Italie et la Grèce sont frappées par des vagues de chaleur qui pourraient faire tomber les actuels records de température. Voici à quel point il a fait chaud dans chaque pays européen.

Philipp Reich Suivez-moi

Plus de «International»

Le soleil brûle sans pitié. Dans le sud de l'Europe, les gens souffrent de la chaleur qui dure depuis plusieurs jours. Même la nuit, les températures ne descendent pas en dessous de 30°C à certains endroits. Et la prochaine vague caniculaire est déjà en route: elle devrait faire grimper les températures à 40°C dans le sud de l'Espagne et de l'Italie, ainsi qu'en Grèce et dans l'ouest de la Turquie.

Entre lundi et mercredi, l'Espagne devrait connaître des températures de 42 à 44°C. En Grèce, les vents du nord ont provoqué une brève interruption de la vague de chaleur dimanche, mais dès le week-end prochain, il devrait à nouveau faire 44°C à Athènes.

Pendant ce temps, la nouvelle vague de chaleur «Caronte» s'abat sur l'Italie: Le service météorologique national craint «l'une des vagues de chaleur les plus intenses de tous les temps» et prévoit des températures maximales de 42°C à Rome.

«En Sardaigne et en Sicile, il devrait même faire encore plus chaud, jusqu'à 48°C par endroits»

Le service météorologique suisse Meteonews estime qu'il pourrait s'agir des températures les plus élevées jamais enregistrées en Europe. Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le record actuel sur le continent européen est détenu par Elefsina. Dans cette ville grecque, située à 30 kilomètres au nord-ouest d'Athènes, on a mesuré exactement 48,0°C le 10 juillet 1977. En août 2021, on a même mesuré 48,8°C à Catane, mais cette valeur maximale n'est pas (encore) reconnue par l'OMM. Les 49,1°C de la Turquie ont été atteints dans la partie asiatique du pays.

Le ministère italien de la Santé a déjà émis une alerte rouge à la chaleur. Elle concerne seize villes au total, dont Rome, Florence et Bologne. Les autorités recommandent à la population de rester à l'intérieur entre 11 et 18 heures, de boire suffisamment et d'éviter l'alcool. La chaleur est particulièrement dangereuse pour les personnes sensibles comme les enfants, les personnes âgées ou les malades chroniques.

La raison de la vague de chaleur actuelle est une zone de haute pression subtropicale au-dessus du sud de l'Europe, venue du Sahara via l'Afrique du Nord. Les météorologues des pays concernés pointent depuis longtemps du doigt le changement climatique comme cause des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes.

«Une chose est claire: le changement climatique provoqué par l'homme renforce les phénomènes météorologiques extrêmes» Ruben del Campo, porte-parole du service météorologique espagnol

Les études du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) ont confirmé cette affirmation. Une analyse des vagues de chaleur européennes a révélé que la gravité de ces événements a augmenté au cours des deux dernières décennies.

Selon le service climatique de l'UE, 2022 a été l'année record jusqu'à présent. Il n'a jamais fait aussi chaud en été que l'année dernière. Les températures ont été supérieures de 1,4°C à la moyenne des années précédentes. L'année 2023 pourrait même être encore plus chaude.

Traduit et adapté par Nicolas Varin