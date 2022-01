Le Sahara est sous la neige! Ces images sont impressionnantes

Au nord-ouest de l'Algérie, une légère couche de neige recouvre actuellement les dunes du Sahara. C'est la quatrième fois que ce phénomène rare survient en 42 ans.

Quand les symboles du chaud et du froid ne font plus qu'un, cela donne ça. Mercredi 19 janvier, la BBC a signalé un événement météorologique des plus rares survenu au nord-ouest de l'Algérie. A Aïn Sefra, aux portes du désert du Sahara, une poussière de givre s'est déposée sur le sable. Habituellement, cette région est sèche et brûlante.

Ce phénomène a été immortalisé cette semaine par Karim Bouchetata, un photographe algérien, natif de la région. Depuis, ses clichés époustouflants sont partagés par milliers sur les réseaux sociaux. 👇

Il neige actuellement dans le désert du Sahara source: karim bouchetata

Ni la première, ni la dernière

Aïn Sefra se situe à environ 1000 mètres d'altitude et la commune est entourée par les montagnes de l'Atlas. Les températures y dépassent généralement les 38°C et en hiver, le mercure atteint habituellement 14°C, selon Sky News. Sauf que lundi 17 janvier 2022, le climat s'est notablement refroidi avec -3°C au compteur.

Où se trouve Aïn Sefra? datawrapper/watson

Si la présence de glace dans une région normalement caniculaire est étonnante à bien des égards, ce n'est pourtant pas la première fois qu'Aïn Sefra fait face à une telle météo. Une chute de neige avait déjà eu lieu dans la région en 1979, en 2016 et en 2018 en 42 ans.

En comparaison, celle de 2022 est la moins intense. Il y a quatre ans, certaines zones du nord-ouest de l'Algérie ont été confrontées à presque 40 centimètres de neige, et plus d'un mètre en 2016, indique le média britannique. Et le phénomène ne devrait plus être aussi exceptionnel dans les années à venir.

D'après les dernières informations de la Nasa, des chutes de neige devraient survenir plus régulièrement dans les parties du désert proches des montagnes de l’Atlas. (mndl)