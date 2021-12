Réalisée en série exclusive, le tome 100 de la série One Piece réunit 208 pages dans un étui en faux cuir. Image: shutterstock/fnac

Le tome 100 de «One Piece» écoulé avant sa sortie

Avec 250 000 exemplaires en librairie, la publication du tome 100 de la série One Piece ce mercredi constitue le plus gros lancement jamais vu dans le l'histoire du manga. Et il est déjà en rupture de stock en France et en Suisse.

Jamais un manga n'a été aussi plébiscité. Mercredi 8 décembre, le nouveau tome de One Piece sera dévoilé. Il marquera le 100e volume de la série livré, pour l'occasion, en

250 000 exemplaires. Un tirage inédit, a indiqué l'éditeur Glénat.​

«250 000, c'est normalement le tirage d'un prix Goncourt» Benoît Huot, responsable éditorial manga de Glénat afp

Un quart de million qui reste toutefois peu de choses face aux 490 millions d'exemplaire vendus dans le monde, tous tomes et langues confondus, depuis près de 25 ans.

Pourquoi autant? One Piece est diffusé en France et en Suisse depuis l'an 2000. Une série créée en 1997 par Eiichiro, à l'époque jeune dessinateur prometteur, devenu aujourd'hui à 46 ans une légende de son art. Le manga qui raconte l'histoire du pirate Luffy et son équipe les Mugiwaras à la recherche d'un trésor perdu séduit par son scénario haletant, des personnages attachants, ainsi qu'un dosage subtil entre humour, combats et émotions.

Exemplaires déjà écoulées

Dès l'annonce de sa précommande vendue au prix de 19,90 francs, l'édition collector, avec sa couverture en simili-cuir, s'est retrouvé en rupture de stock dans tous magasins en lignes suisses et français en quelques semaines.

Un engouement auquel ne s'attendait pas l'éditeur francophone de One Piece. «Nous avons pourtant augmenté les quantités pour répondre à la demande. Cela représente plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires», a expliqué le responsable éditorial de Glénat.

Pour se procurer le tout dernier précieux, les fans ayant manqué le précommande ne pourront se rabattre que sur des sites de revente qui risquent de l'échanger à presque cinq fois son prix d'origine, selon Le Figaro. (mndl)