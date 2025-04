Marine Le Pen a été jugée coupable de détournement de fonds publics. Image: www.imago-images.de

La sanction de Marine Le Pen «n'est pas une décision politique»

Alors que Jordan Bardella, président du RN, multiplie les attaques à leur encontre, les magistrats à l'origine de la condamnation de la politicienne défendent leur travail.

«La justice n'est pas politique. Cette décision n'est pas une décision politique mais judiciaire, rendue par trois juges indépendants, impartiaux», a dit mardi l'un des deux plus hauts magistrats de France, Rémy Heitz, en réaction à la condamnation de Marine Le Pen.

Cette décision «a été rendue conformément à la loi, en application de textes votés par la représentation nationale», a aussi affirmé le procureur général près la Cour de cassation sur la radio RTL. Il a qualifié «d'inadmissibles» les «attaques très personnalisées contre des magistrats et les menaces qui peuvent faire l'objet de poursuites pénales».

De son côté, le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a déploré mardi que «tout sera fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir». Il a fait un parallèle entre «le climat» en France et la Roumanie où le candidat d'extrême droite a été privé d'une victoire potentielle par l'annulation de l'élection présidentielle.

La victimisation comme leitmotiv

Bardella a dénoncé au micro de Cnews/Europe 1 «la tyrannie des juges», qualifiés de «juges rouges» car «on a le sentiment que ça se tourne souvent contre un camp politique plutôt que contre un autre», en référence aux affaires Fillon et Sarkozy.

Il a cependant condamné «les menaces, les injures ou les insultes» à leur égard et a annoncé «l'organisation ce week-end de distributions de tracts et mobilisations» qui seront «pacifiques» car «nous ne sommes pas des fachos (...), nous sommes des gens raisonnables».

«Nous sommes totalement innocents dans cette affaire et, en dépit de cela, on prive des millions et des millions de Français de leur candidate naturelle et légitime à l'élection présidentielle», a-t-il clamé, «promettant d'utiliser toutes les voies de recours».

«Pour l'instant, on ne passe pas à autre chose et on ne passera pas à autre chose (...) On est loin d'être morts»

Le tribunal a condamné Le Pen pour détournement de fonds publics, ayant établi qu'il y avait bien eu un «système» mis en place entre 2004 et 2016 pour faire faire des «économies» au RN en payant avec l'argent du Parlement européen des assistants d'eurodéputés travaillant en réalité pour le parti. Cette décision, à ce stade, l'empêche de concourir à la présidentielle 2027.

La victimisation est le leitmotiv de Marine Le Pen depuis près de trente ans de carrière politique, lors de laquelle elle a autant mis en scène ses déboires que sa capacité, jusqu'alors, à les surmonter. (jzs/ats)