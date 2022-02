63 migrants ont été secourus dans l'océan Atlantique

En 2021, plus de 37 300 migrants, en grande partie en provenance du Maroc, sont arrivés par la mer en Espagne (dans la péninsule ainsi que dans les archipels des Baléares et des Canaries), selon le ministère espagnol de l'Intérieur. (mbr/ats)

Selon Caminando Fronteras, plus de 4000 migrants sont morts ou ont disparu en 2021 lors de leur travers ée en mer vers l'Espagne, soit deux fois plus qu'en 2020. Les corps de la quasi-totalité d'entre eux (94%) n'ont jamais été repêchés et sont donc comptabilisés comme des disparus.

Ces migrants tentaient de gagner l'archipel espagnol des Canaries, situé à une centaine de kilomètres de Tarfaya, mais il n'a pas été possible d'obtenir davantage d'informations sur ce sauvetage auprès de la marine et des autorités marocaines.

«Nous sommes très soulagés de confirmer que les 63 personnes en grande détresse près de la côte marocaine ont été retrouvées par la marine marocaine et ramenées saines et sauves à terre», a annoncé sur Twitter ce collectif de bénévoles, qui gère une ligne téléphonique d'urgence pour les migrants en difficulté.

Monstre bataille de boules de neige à New York après le passage du blizzard

Des photos et des vidéos montrent les conséquences de la tempête de neige dans certains Etats du nord-est. Si à Boston, on pellette pour dégager sa voiture, à New York, on fait mumuse.

Tout le nord-est des Etats-Unis a été touché. A Boston, on a relevé 60 centimètres en 24 heures. La neige a également recouvert New York, Rhode Island et le Connecticut. La tempête s'est décalée vers l'est du Canada dimanche 30 janvier.