La Suisse offre son aide au Maroc après le séisme

Actuellement, 2545 ressortissants suisses sont officiellement enregistrés au Maroc où ils vivent et sont établis. Sur l'application TravelAdmin, 102 Suisses se sont enregistrés et séjournent temporairement au Maroc. (sda/ats)

La ligne d'urgence du DFAE a reçu jusqu'à présent «environ deux douzaines» de demandes de Suisses séjournant au Maroc. Il leur a été demandé de suivre les instructions des autorités locales, de s'enregistrer sur l'application Travel Admin et de prendre contact avec leur tour-opérateur ou leur compagnie aérienne.

La cellule de crise de l'Aide humanitaire du DFAE à Berne a été activée samedi matin et analyse en permanence la situation. Le DFAE ne dispose actuellement d'aucune information concernant d'éventuelles victimes suisses, indique-t-il. Le personnel de l'ambassade se porte bien et est opérationnel.

