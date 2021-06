International

Masque

Certains masques FFP2 seraient toxiques pour nos poumons



Image: Shutterstock

Si vous portez ces masques, vos poumons sont peut-être en danger

Santé Publique France demande de ne plus utiliser certains masques FFP2. Selon l’agence nationale de santé publique, ils pourraient entraîner de sérieuses difficultés respiratoires.

Fin mars, le Canada rappelait des millions de FFP2 après que plusieurs écoliers masqués s'étaient plaints de difficultés pour respirer. Deux mois plus tard, c'est au tour de la France de sonner l'alarme.

Dans une note publiée le 25 mai et mise à jour le 31 mai, l’Agence nationale de santé publique a demandé aux citoyens français de ne plus utiliser certains masques FFP2 pour se protéger de la transmission du Covid-19. Plus particulièrement ceux labellisés «Biomass Graphène». Le nanomatériau, côté pour ses caractéristiques ultralégères et ultrarésistantes, notamment dans le marché de l'électronique, présenterait en effet un risque potentiel pour la santé.

«Dans l’attente de l’évaluation de l’éventuel risque lié à la présence de graphène dans ces masques, et par précaution, il vous est demandé de ne plus les utiliser»

Contacté par Mediapart, qui a repéré la note, l'Agence nationale assure que la commande de la France remonte à avril 2020: «au moment des acquisitions massives dans le contexte de pénurie de masques». Le fabricant chinois n'aurait mentionné nulle part la nature «biocide» de ses produits.

Le Canada, premier sonneur d'alarme

Le premier Etat à avoir remarqué le problème, c'est le Canada. L'affaire avait fait grand bruit sur les terres canadiennes après que des écoliers masqués avec des FFP2 fabriqués à partir de graphène avaient développé des symptômes suspects. Plusieurs enfants s'étaient notamment plaints d'avoir des difficultés à respirer.

Le ministère de la santé canadien avait immédiatement pris les devants, en rappelant, fin mars, tous les masques suspectés. Il avait par ailleurs mis en garde sur l'inhalation de particules de graphène qui pouvait «causer une toxicité pulmonaire précoce».

Côté France, l'Agence sanitaire s'apprête à évaluer la toxicité des masques concernés. (mndl)

Pour en savoir plus sur ce qui s'était passé au Canada Certains masques seraient toxiques Link zum Artikel