Ce que l'on sait sur la collision «préoccupante» en Mer du Nord

«La réglementation sur les collisions (...) stipule que tous les navires doivent maintenir une veille appropriée à tout moment. Et il est clair que quelque chose n'a pas fonctionné ici, car si une veille adéquate avait été maintenue, cette collision aurait été évitée.»

Selon David McFarlane, du Maritime Risk and Safety Consultancy, il y a entre 200 et 300 collisions de navires dans le monde chaque année, mais la plupart d'entre elles ne sont qu'un «léger choc» dans un port. Il a déclaré à l'AFP:

Mais pour Ivan Vince, directeur du cabinet ASK Consultants, spécialisé en sécurité des risques environnementaux, le kérosène «n'est pas persistant» dans l'environnement. «L'essentiel va s'évaporer rapidement et ce qui ne s'évapore pas sera dégradé assez rapidement par les micro-organismes» marins, ajoute-t-il.

«Le kérosène qui a pénétré dans l'eau à proximité d'une zone de reproduction des marsouins est toxique pour les poissons et autres créatures marines»

Du côté du pétrolier, tous ses membres sont recensés et «sains et saufs», a assuré Crowley. L'équipage a été évacué après de «multiples explosions».

Un membre de l'équipage du cargo est porté disparu, mais les 13 autres personnes qui étaient à bord ont été transportées à terre, saines et sauves, selon son propriétaire, la compagnie maritime allemande Ernst Russ.

«Les ambulances font la queue»: collision entre un pétrolier et un cargo

Voici ce que l'on sait des circonstances de la collision entre le pétrolier Stena Immaculate et le porte-conteneurs Solong, qui a entraîné une alerte à la pollution sur la côte nord-est de l'Angleterre.

Un membre d'équipage est porté disparu et une trentaine d'autres ont été secourus.

Un cargo transportant du cyanure de sodium et un pétrolier affrété par l'armée américaine sont entrés en collision lundi en mer du Nord au large de l'Angleterre, entraînant un énorme incendie et une fuite de kérosène.

Un cargo chargé de cyanure de sodium et un pétrolier sont entrés en collision lundi en mer du Nord, provoquant incendie et fuite de kérosène.

