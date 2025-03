Collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord

Trump a un nouveau caprice et des Suisses sont dans le coup

Selon des informations de presse, le cargo impliqué serait le «Solong» ou «So Long» et appartiendrait à l’entreprise allemande Reederei Köpping. (jzs/afp)

L'entreprise suédoise Stena Bulk a confirmé à l'AFP être propriétaire du navire pétrolier, précisant qu'il battait pavillon américain et était exploité par l'entreprise Crowley. Elle n'a pas souhaité commenter davantage.

Selon la BBC, qui cite deux sources distinctes, le pétrolier impliqué dans la collision est en feu et des pompiers ont été dépêchés sur place.

«Un hélicoptère de sauvetage des garde-côtes a été mobilisé, ainsi que des canots de sauvetage, un avion et des navires situés à proximité capables de lutter contre les incendies», ajoutent les garde-côtes dans un communiqué.

Un pétrolier et un cargo sont entrés en collision lundi en mer du Nord, où une intervention d'urgence est actuellement en cours au large des côtes du Yorkshire (nord de l'Angleterre), ont indiqué les garde-côtes britanniques. Selon cette même source, l'alerte a été donnée peu avant 11h heure suisse.

Un pétrolier et un cargo sont entrés en collision lundi en mer du Nord

Un pétrolier et un cargo sont entrés en collision lundi en mer du Nord Image: X

