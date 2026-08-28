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De violents orages frappent Lyon

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De violents orages frappent Lyon

Plusieurs départements français étaient en alerte ce vendredi matin en raison d'intempéries. Lyon et sa région ont notamment subi d'importants dégâts.
28.08.2026, 10:5628.08.2026, 10:56

Sept départements de l'est de la France étaient en vigilance orange vendredi matin en raison d'un «épisode orageux marqué en cours», indique Météo-France. L'organisme a mis en garde contre de la grêle et de fortes rafales de vent.

Jeudi en fin de journée, pluie, grêle et vent ont déjà provoqué des dégâts matériels en région parisienne ainsi que de fortes perturbations des transports en commun. Rhône, Ain, Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Haut-Rhin et Bas-Rhin sont concernés par ce niveau de vigilance.

«Les orages, c'est comme du pop-corn», estime cet expert météo
«Les orages, c'est comme du pop-corn», estime cet expert météo

A Lyon, des rafales jusqu'à 110 km/h ont provoqué d'importants dégâts, faisant notamment de nombreux arbres. Des pluies intenses ont également touché plusieurs communes de la région.

Le ciel menace à Lyon
Le ciel menace à LyonX

«L'axe d'orages les plus actifs se décale progressivement vers l'est dans les prochaines heures, avec des orages qui peuvent rester forts, parfois accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent (80/100 km/h localement plus) et de forts cumuls pluvieux horaires (30 mm/h)», écrit Météo-France. Le prévisionniste met aussi en garde contre des orages possiblement «forts (...) de la Drôme et Ardèche vers les Savoies».

Par ailleurs, la Corse est victime d'un «pic de chaleur marqué», en particulier sur sa façade ouest. Les températures pourraient atteindre fréquemment entre 35°C et 40°C, anticipe Météo-France. La vigilance orange «canicule», toujours en cours sur l'île, devrait être levée samedi matin. (jzs/ats/afp)

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