Plus de 20 000 personnes évacuées en Chine à l'approche du typhon Noul

Un typhon avait déjà touché la Chine il y a quelques semaines. Image: AP CHINATOPIX

Plus de 20 000 personnes ont été évacuées dans le sud de la Chine suite à une alerte orange à l'approche du typhon Noul.

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Les autorités chinoises ont évacué plus de 20 000 personnes et suspendu le trafic ferroviaire dans la province du Guangdong, dans le sud du pays, à l'approche du typhon Noul, selon la chaîne de télévision d'Etat CCTV.

L'ensemble du trafic ferroviaire sera interrompu dimanche dans la province, a indiqué la chaîne, précisant que les bateaux de pêche sont rentrés au port pour «se mettre à l'abri de la tempête». Le typhon devrait toucher terre dans la zone côtière s'étendant de Hong Kong à la province du Guangdong (sud) entre samedi soir et dimanche matin, a indiqué le Centre météorologique national chinois.

Alerte orange au typhon

Ce dernier a maintenu samedi une alerte orange au typhon, le deuxième niveau le plus élevé de son système à quatre niveaux, après avoir averti que certaines parties du Guangdong et de la province voisine du Fujian (sud-est) subiraient des vents violents et des pluies torrentielles.

Plus tôt ce mois-ci, 39 personnes ont trouvé la mort lorsque le typhon Maysak a provoqué de fortes pluies et de graves inondations dans la région du Guangxi (sud). Le typhon Maysak est également à l'origine d'orages et vents violents qui ont fait 11 morts et 331 blessés dans la province du Hubei (centre). (btr/ats)