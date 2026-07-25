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Espagne: des vents «erratiques» risquent d'aggraver les incendies

Des vents «erratiques» pourraient aggraver les incendies en Espagne

A seaplane drops water onto the fire as a wildfire advances near La Adrada, Ávila province, Spain, Friday, July 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) APTOPIX Spain Europe Wildfires
Le vent pourrait attiser les flammes et augmenter encore la puissance des incendies faisant actuellement rage en Espagne.Keystone
Si l'Espagne espérait reprendre le contrôle des incendies autour de Madrid, le vent pourrait au contraire attiser les flammes, selon un responsable.
25.07.2026, 11:0725.07.2026, 13:13

Les pompiers espagnols espéraient samedi reprendre le contrôle des incendies de forêt qui font rage près de Madrid, mais un responsable a mis en garde contre des vents «erratiques» qui menacent d'attiser davantage les flammes.

Les pires feux jamais enregistrés dans la région, dévastant une campagne desséchée, ont contraint 63 000 personnes à fuir leur domicile ou à rester cloîtrées chez elles, a indiqué le ministère de l'Intérieur. D'épaisses fumées grises remplissaient le ciel à l'ouest de la capitale et une odeur de brûlé parvenait jusqu'aux rues du centre de Madrid.

Trois feux pour un immense brasier

Avec la baisse des températures, «il y a désormais une réelle opportunité de s'attaquer à cet incendie avec de bonnes chances de succès», a déclaré aux journalistes, tard vendredi, le délégué du gouvernement central à Madrid, Francisco Martin. Il a expliqué:

«La température a chuté, le vent est tombé et l'humidité relative a augmenté. Samedi, le vent devrait se lever dans la matinée, avec des rafales assez erratiques»

Le responsable de la gestion des situations d'urgence du gouvernement régional de Madrid, Carlos Novillo, avait expliqué plus tôt vendredi que l'incendie était «à son paroxysme et (...) actuellement au-delà de la capacité des pompiers à le maîtriser».

Deux incendies de forêt distincts se sont rejoints vendredi pour ne plus former qu'un immense brasier, qui était proche de fusionner avec un autre encore dans la région voisine de Castille-et-León. Le premier ministre Pedro Sanchez doit participer à une réunion de planification d'urgence samedi matin à Cenicientos, un village au coeur de la zone sinistrée. (btr/ats)

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