Canicule en France: la vigilance rouge commence à retomber (un peu)

Trente-sept départements restent en alerte maximale samedi, mais Météo-France prévoit une levée des vigilances rouges dimanche soir.

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La vague de chaleur continue toutefois de peser lourdement sur les hôpitaux et les événements publics. Image: Shutterstock

Trente-sept départements restent samedi en vigilance rouge canicule, malgré une amorce de reflux qui devrait aboutir dimanche soir à la fin des vigilances maximales en France.

Depuis une semaine, la canicule d'une violence inédite qui a vu se succéder les journées et les nuits les plus chaudes jamais enregistrées, a durement touché les organismes des Français et continue de provoquer des conséquences en cascade, entre annulations d'événements culturels et sportifs, mortalité en hausse et hôpitaux au bord de la rupture.

Samedi, 37 départements restent en vigilance rouge, après 13 rétrogradations à 06h00, selon le dernier bulletin de Météo-France. Le chiffre doit encore descendre à 24 dimanche, avec encore l'Ile-de-France et le Grand-Est concernés par le niveau d'alerte maximal.

Météo-France prévoit à ce stade la levée des alertes maximales à 22H00 dimanche, à la faveur d'une entrée «d'air plus frais» par l'ouest et le nord-ouest, portant un risque d'orages parfois violents.

Record en Moselle

Mais pour l'heure, l'établissement public prévient: «la canicule se poursuit» et les températures:

«Resteront très élevées sur la majeure partie du pays ce week-end»

La canicule se déplace vers le nord-est, où de nouveaux records de chaleur absolus ont encore été battus vendredi, notamment dans le Bas-Rhin qui a enregistré le premier 40°C de son histoire. Record ainsi pour la Moselle avec 39,8°C.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains.

Jeunes et âgés à l'hôpital

Hôpitaux, médecins, services de secours, le phénomène climatique a mis tout le système de santé sous tension. «La pression hospitalière se prolongera plusieurs jours», a prévenu Matignon.

Parmi les tensions qui justifient le dispositif de crise activé pour faire face aux circonstances exceptionnelles, l'Agence régionale de santé (ARS) a cité notamment une hausse de moitié des passages aux urgences des plus de 75 ans.

«La plupart des patients graves»

Ceci a été admis depuis jeudi sont «jeunes», entre 30 et 50 ans, a complété auprès de l'AFP le Dr Jérôme Cuny, responsable adjoint du Samu du Nord.

«Quelques degrés en plus se traduisent par une augmentation très forte du risque de décès.» Mathilde Pascal et Robin Lagarrigue

Concerts et Marche des fiertés annulés

Pour l'heure, les premières victimes officielles de la vague de chaleur sont les événements annulés pour préserver les systèmes de santé et de secours, eux aussi en surchauffe.

La Marche des fiertés LGBT+, qui devait se tenir à Paris et Lyon samedi, a été annulée, tout comme les courses «We run» à Paris et le festival de musique Solidays, qui devait courir jusqu'à dimanche.

Le Château de Chambord a également annulé trois jours de concerts qui devaient débuter vendredi soir, avec en tête d'affiche Orelsan, Maroon 5 et DJ Snake.

Restrictions sur l'alcool

Plusieurs villes, dont la capitale, ont également pris des mesures d'interdiction de consommation et de vente d'alcool.

«C'est du scotch sur une plaie ouverte. S'ils voulaient faire des mesures, qu'ils plantent des arbres, qu'ils prennent des actions contre le réchauffement climatique. (...) Il fait 40 degrés, on est en train de mourir de chaud. Il serait temps d'avoir un petit peu plus d'ambition que ça.» Leeloo Vernet

(dal/ats/afp)