Dans un EMS romand. image-montage: watson

En Suisse romande, «le tabou de la climatisation commence à tomber»

Eprouvés par la canicule, plusieurs cantons romands rendent compte à watson des dispositifs mis en place pour protéger les résidents des EMS des effets néfastes des très fortes chaleurs. Le discours sur la «clim» est en train changer.

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La climatisation dans les EMS, qui accueillent un public âgé particulièrement vulnérable, est en train de devenir en enjeu de santé publique. La présente canicule, par son intensité et sa durée, semble avoir raison des dernières résistances à la moindre évocation de la «clim» dans ce type d’établissement public. Dans le canton de Genève, où la loi restreint fortement son usage pour des raisons de sobriété énergétique, les professionnels du secteur ne tiennent plus l’air conditionné pour un interdit absolu.

«C’est un peu du bricolage»

La climatisation, en plus des ventilateurs présents en nombre, n’est d’ailleurs pas complètement absente des homes médicalisés, «mais c’est un peu du bricolage», constate Florian Erard, le secrétaire général de la Fédération genevoise des structures d’accompagnement pour les seniors, la Fegems, qui regroupe les EMS du canton.

«Face aux pics de chaleur, des EMS se sont équipés en clims mobiles, mais leur efficacité est réduite, ce n’est pas de la vraie clim» Florian Erard, secrétaire général de la Fegems

La «vraie clim», elle, refroidit l’air intérieur en évacuant l’air chaud vers l’extérieur. Ce procédé n’est pas sans défaut, comme le relève cette semaine le site de la chaîne française TF1:

«La chaleur évacuée (…) se retrouve rejetée dans la rue lors des pics de chaleur, ce qui contribue à la hausse des températures et vient accentuer l'ampleur des dômes de chaleur observés pendant les épisodes caniculaires.» TF1 Info

Mais de deux maux, d’un côté, la santé des personnes les plus fragiles, de l’autre, l’impact climatique de la climatisation, le premier semble devoir à présent l’emporter sur le second. Surtout si l’usage de la clim demeure interdit pour les particuliers. Mais pour combien de temps encore?

Florian Erard le constate:

«Le tabou de la clim commence à tomber» Florian Erard, secrétaire général de la Fegems

Le secrétaire général de la Fegems enchaîne:

«La solution envisagée pour les EMS est l’installation d’une climatisation non pas partout à l’intérieur de ces établissements, mais dans certaines parties communes, où les résidents puissent se retrouver lorsqu’ils ont trop chaud.» Florian Erard, secrétaire général de la Fegems

Consultation lancée

Florian Erard l’annonce: «Nous allons dans les prochains jours envoyer une consultation aux EMS partenaires pour qu’ils nous transmettent leurs attentes en termes de climatisation.»

Face à la canicule, tous les EMS ne sont pas égaux. «Les zones critiques sont les centres urbains formant des îlots de chaleur», observe le secrétaire général de la Fegems.

A Carouge, dans le canton de Genève toujours, l’un d’eux vient d’être entièrement rénové aux normes Minergie, avec un système de ventilation automatique, qui n’est toutefois pas pareil à une climatisation. Si le résultat semble donner satisfaction, certaines chambres de l’EMS carougeois restent fortement exposées au soleil. Là aussi, une «vraie clim», sans être généralisée, pourrait devenir nécessaire. Une spécialiste de la prise en charge des personnes âgées rend attentif à un «point important»:

«Attention aux fausses bonnes solutions! Les personnes âgées en EMS détestent avoir un courant frais dans la nuque. Il faut donc plutôt penser à des endroits spécifiques dotés d’une climatisation.» Une spécialiste de la prise en charge des personnes âgées

Le Jura précurseur?

Le canton du Jura serait-il précurseur? «Lors de la rénovation de l'EMS de La Promenade, à Delémont, en 2012-2013, une climatisation a été installée au dernier étage, la grande partie commune du bâtiment où peuvent se retrouver 90 personnes pour des activités», rapporte Bénédicte Tisserand, cheffe du pôle longs séjours à l'Hôpital du Jura.

Se fondant sur son expérience professionnelle, Bénédicte Tisserand est également d'avis que la climatisation dans toutes les pièces d'un EMS n'est pas la bonne solution.

«La climatisation, avec son courant frais, gênerait plutôt les résidents. Si ceux-ci ne ressentent en général pas la chaleur, ils ne sont en revanche pas insensibles au froid. Si on installait la climatisation dans les chambres, certains demanderaient à l'arrêter.» Bénédicte Tisserand, cheffe du pôle longs séjours à l'Hôpital du Jura.

Cela n'empêche pas qu'il fasse chaud dans l'EMS de La Promenade de Delémont.

«On ne va pas se mentir, il fait entre 25°C et 30°C» Bénédicte Tisserand, cheffe du pôle longs séjours à l'Hôpital du Jura.

Mais des parades sont mises en place et le personnel prend soin d'aérer en grand le matin, pour refermer les fenêtres ensuite. Les parades ont pour nom brochettes de fruits, café glacé, tout apport qui refroidit les corps. «Mais même ce froid-là ne vas pas toujours de soi chez certains résidents», a noté la cheffe du pôle longs séjours.

«Pas de dispositions légales»

Sollicité, le Service cantonal de la santé publique du canton de Neuchâtel, où watson était en reportage, mercredi, aux Charmettes, un EMS du chef-lieu, a répondu à nos questions par e-mail.

«Il n’y a pas de dispositions légales qui obligeraient les EMS (existants ou en cours de construction) à installer une climatisation.»

«Il appartient aux exploitants de prendre les mesures nécessaires durant les épisodes de canicule et aux constructeurs des bâtiments de prévoir des dispositifs adaptés.»

«Lors d’épisodes caniculaires dans le canton de Neuchâtel, le médecin cantonal écrit à chaque EMS pour les avertir et pour les inviter à appliquer leur plan canicule le cas échéant ou de mettre en place des mesures d’adaptation pour leurs résidents et leur personnel.»

«Les climatisations n’étant pas exigées par notre service, nous ne savons pas si des EMS neuchâtelois en ont installé.»

«Exception pour les EMS»

Interrogé sur la climatisation dans les EMS, le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud a également envoyé ses réponses par e-mail. Les voici.

«Tout d’abord, il n’existe pas de réglementation cantonale interdisant, ou imposant, l’utilisation de climatisation dans les EMS.»

«(Hors EMS), pour des questions énergétiques (objectifs climat), le canton de Vaud applique des principes relativement restrictifs à l’égard des installations de climatisation et encourage en priorité des solutions telles que les protections solaires, les stores, la ventilation nocturne, l’isolation thermique ou encore le rafraîchissement naturel (ouverture fenêtres la nuit) des bâtiments.»

«Cela étant, les directives internes de l’Etat de Vaud relatives à la construction durable prévoient une exception pour les EMS. Compte tenu de la vulnérabilité particulière de la population résidente face aux épisodes de fortes chaleurs, elles autorisent le recours à un refroidissement actif à l’aide de la climatisation dans les locaux communs destinés à accueillir les résidents lors de périodes caniculaires afin de préserver leur santé.»

«Ce ne serait pas compatible»

Le canton de Vaud n'en reste pas moins ferme sur les principes: pas de pose systématique de climatisation, comme indiqué ci-après:

«La pose d’un climatiseur mobile peut également se justifier dans une chambre individuelle, notamment s’il s’agit d’une mesure provisoire et ponctuelle destinée à faire face à une situation particulière. En revanche, la mise en place systématique de travaux d’installation de climatisation ou de refroidissement actif dans les chambres individuelles ne serait pas autorisée. Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud

Et pourquoi cela?