Canicule: le débat sur la climatisation s'invite dans les hôpitaux
La climatisation ne doit plus être un sujet tabou dans les établissements de soins en Suisse, estime le conseiller national Patrick Hässig (PVL/ZH). Un changement de mentalité s'impose, ajoute celui qui est aussi infirmier.
«Les climatiseurs ne sont plus tous des fléaux pour l'environnement», déclare Hässig dans un entretien diffusé samedi par la Schweiz am Wochenende, soulignant qu'ils ont beaucoup évolué ces dernières années.
Pour faire face à la canicule actuelle, le personnel soignant doit improviser en utilisant des ventilateurs, des linges rafraîchissants, des stores fermés et en aérant les locaux le matin, constate le conseiller national.
Les températures élevées, poursuit-il, compliquent le travail du personnel soignant, qui doit redoubler de concentration dans un environnement chaud. «La situation est également pénible pour les patients, en particulier dans les chambres à plusieurs lits».
Le vert'libéral zurichois veut un débat ouvert et «sans œillères» sur l'utilisation de la climatisation dans le secteur de la santé. De nombreux hôpitaux disposent d'un potentiel inexploité en matière d'énergie solaire et de trop peu d'espaces verts pour assurer un refroidissement naturel, relève-il. (dal/ats)