La foudre frappe un parc d'attractions et fait plusieurs blessés
Plusieurs personnes ont été blessées dont l'une grièvement lorsque la foudre a frappé dimanche un arbre dans un parc d'attractions en Scanie dans le sud de la Suède, ont annoncé le parc Tosselilla Sommarland et les autorités sanitaires locales. Le parc a indiqué sur Facebook:
Les autorités sanitaires locales ont précisé par la suite qu'une femme de 45 ans avait été hospitalisée avec «des blessures graves».
Deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital en ambulance tandis que deux adultes et cinq enfants ont reçu des soins. «Tous présentent des blessures légères», a déclaré la région de Skane (Scanie) dans un communiqué.
La chaîne publique SVT a rapporté que le parc d'attractions avait anticipé l'orage et veillé à ce qu'aucun visiteur ne se trouve sur les installations ou dans les bassins du parc aquatique.
Cependant, la foudre a frappé un arbre, et un groupe qui passait à proximité a été atteint par les branches et débris qui sont tombés.
L'Institut météorologique et hydrologique suédois a émis dimanche des alertes aux orages et aux fortes précipitations dans une grande partie du sud de la Suède. (ats/afp)