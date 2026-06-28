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La foudre frappe un parc d'attractions et fait plusieurs blessés en Suède

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La foudre frappe un parc d'attractions et fait plusieurs blessés

L'évènement s'est produit en Suède durant un violent orage.
28.06.2026, 20:3828.06.2026, 20:38

Plusieurs personnes ont été blessées dont l'une grièvement lorsque la foudre a frappé dimanche un arbre dans un parc d'attractions en Scanie dans le sud de la Suède, ont annoncé le parc Tosselilla Sommarland et les autorités sanitaires locales. Le parc a indiqué sur Facebook:

«Aujourd'hui nous avons eu un violent orage au-dessus de Tosselilla, qui a provoqué plusieurs impacts de foudre directement sur le site. En conséquence, plusieurs personnes ont été blessées.»

Les autorités sanitaires locales ont précisé par la suite qu'une femme de 45 ans avait été hospitalisée avec «des blessures graves».

Deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital en ambulance tandis que deux adultes et cinq enfants ont reçu des soins. «Tous présentent des blessures légères», a déclaré la région de Skane (Scanie) dans un communiqué.

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La chaîne publique SVT a rapporté que le parc d'attractions avait anticipé l'orage et veillé à ce qu'aucun visiteur ne se trouve sur les installations ou dans les bassins du parc aquatique.

Cependant, la foudre a frappé un arbre, et un groupe qui passait à proximité a été atteint par les branches et débris qui sont tombés.

L'Institut météorologique et hydrologique suédois a émis dimanche des alertes aux orages et aux fortes précipitations dans une grande partie du sud de la Suède. (ats/afp)

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