L'Europe n'a jamais eu aussi chaud
La République tchèque, l'Allemagne et la Pologne ont enregistré dimanche un record de température. Le mercure a affiché 41,1°C à Doksany, au nord de Prague, 41,7°C à la station de mesure de Coschen, dans le Brandebourg, à la frontière polonaise et 40,5°C à Slubice, dans l'ouest de la Pologne.
L'institut météorologique tchèque CHMI a ajouté sur X:
Samedi, le thermomètre en Tchéquie avait atteint un précédent record établi à 40,8°C, à Doksany.
Les données fournies par le Service météorologique allemand (DWD) sont aussi provisoires. La veille, le mercure avait atteint 41,5°C. L'Allemagne a aussi battu dans la nuit de samedi à dimanche un nouveau record de température minimale nocturne soit 29,4°C à Kubschütz (ouest), contre 27,2°C en août 2003. (ats/blg/afp/belga)