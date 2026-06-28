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Climat

Des records de chaleur ont été battu dans toute l'Europe centrale

A couple walks by a public fountain on a torrid day, as the National Weather forecaster issued an extreme heat code red warning for parts of the country, in the coming days in Bucharest, Romania, Satu ...
Le week-end a été torride en Europe, comme ici en Roumanie.Keystone

L'Europe n'a jamais eu aussi chaud

La République tchèque, l'Allemagne ou encore la Pologne ont suffoqué samedi et dimanche.
28.06.2026, 18:2728.06.2026, 19:53

La République tchèque, l'Allemagne et la Pologne ont enregistré dimanche un record de température. Le mercure a affiché 41,1°C à Doksany, au nord de Prague, 41,7°C à la station de mesure de Coschen, dans le Brandebourg, à la frontière polonaise et 40,5°C à Slubice, dans l'ouest de la Pologne.

Children cool off in a public fountain in Vilnius, Lithuania, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) Lithuania Extreme Weather Heat
Des enfants profitent d'une fontaine à Vilnius, en Lithuanie.Keystone

L'institut météorologique tchèque CHMI a ajouté sur X:

«C'est la première fois que nous avons enregistré une température de 41 degrés dans notre réseau officiel de stations météorologiques. Les températures continuent d'augmenter, donc il ne s'agit pas encore du pic définitif.»

Samedi, le thermomètre en Tchéquie avait atteint un précédent record établi à 40,8°C, à Doksany.

A Fiaker horse carriage rider cools his horses on a hot summer day in the city center of Vienna, Austria, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Heinz-Peter Bader) Austria Weather Extreme Heat
Un conducteur de fiacre donne à boire à ses chevaux à Vienne.Keystone

Les données fournies par le Service météorologique allemand (DWD) sont aussi provisoires. La veille, le mercure avait atteint 41,5°C. L'Allemagne a aussi battu dans la nuit de samedi à dimanche un nouveau record de température minimale nocturne soit 29,4°C à Kubschütz (ouest), contre 27,2°C en août 2003. (ats/blg/afp/belga)

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