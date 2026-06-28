Le week-end a été torride en Europe, comme ici en Roumanie. Keystone

L'Europe n'a jamais eu aussi chaud

La République tchèque, l'Allemagne ou encore la Pologne ont suffoqué samedi et dimanche.

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La République tchèque, l'Allemagne et la Pologne ont enregistré dimanche un record de température. Le mercure a affiché 41,1°C à Doksany, au nord de Prague, 41,7°C à la station de mesure de Coschen, dans le Brandebourg, à la frontière polonaise et 40,5°C à Slubice, dans l'ouest de la Pologne.

Des enfants profitent d'une fontaine à Vilnius, en Lithuanie. Keystone

L'institut météorologique tchèque CHMI a ajouté sur X:

«C'est la première fois que nous avons enregistré une température de 41 degrés dans notre réseau officiel de stations météorologiques. Les températures continuent d'augmenter, donc il ne s'agit pas encore du pic définitif.»

Samedi, le thermomètre en Tchéquie avait atteint un précédent record établi à 40,8°C, à Doksany.

Un conducteur de fiacre donne à boire à ses chevaux à Vienne. Keystone

Les données fournies par le Service météorologique allemand (DWD) sont aussi provisoires. La veille, le mercure avait atteint 41,5°C. L'Allemagne a aussi battu dans la nuit de samedi à dimanche un nouveau record de température minimale nocturne soit 29,4°C à Kubschütz (ouest), contre 27,2°C en août 2003. (ats/blg/afp/belga)