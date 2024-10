Ce phénomène violent est à l'origine des intempéries en Espagne

Les graves intempéries en Espagne ont fait de nombreux morts. Un phénomène météorologique particulier en est la cause: la goutte froide. Explications.

Christoph Cöln / t-online

Plus de «International»

Un article de

Au moins 95 personnes ont perdu la vie lors de violentes intempéries dans la région de Valence. Et l'Espagne pleure aussi de nombreux disparus. Des routes et des petits ponts se sont effondrés, des arbres, des voitures et même de gros camions ont été emportés comme des jouets par les masses d'eau. Outre les fortes pluies, de la grêle et de fortes rafales de vent ont également touché la zone.

De fortes inondations ont frappé la région de Valence en Espagne. Keystone

Dans la localité côtière andalouse d'El Ejido, non loin d'Almería, des habitants ont rapporté avoir vu des grêlons «aussi gros que des balles de golf».

Les descriptions des témoins oculaires qui ont pu être sauvés des flots sont dramatiques. Une journaliste de la chaîne espagnole RTVE a évoqué des «conditions de guerre» dans les régions touchées.

Mais comment ces inondations soudaines, qui ont également surpris les autorités espagnoles, ont-elles pu se produire? Le phénomène à l'origine de cette situation s'appelle «goutte froide» ou «Dana».

La «goutte froide», un phénomène destructeur

Il s'agit d'un phénomène météorologique qui se produit surtout au début de l'automne en Méditerranée occidentale, notamment en Espagne. On parle de «Dana» pour désigner une poche d'air polaire très froid naviguant à haute altitude (entre cinq et dix kilomètres au-dessus de la mer) qui se heurte à de l'air chaud remontant de la Méditerranée.



En 2021, Frédéric Glassey, météorologue, MeteoNews, nous expliquait:

«La goutte froide est une sorte de dépression qui a tendance à s'isoler d'une autre dépression plus grande. Elle va alors mener sa vie toute seule et celle-ci peut être très animée. En général, la goutte froide, on se la prend dans tous les sens» Frédéric Glassey, météorologue, MeteoNews

Ce phénomène est difficile à prévoir pour les météorologues. Dans certaines communes d'Espagne, il est tombé ces derniers jours plus de 500 litres de pluie par mètre carré.

La formation d'une «depresión aislada en niveles altos» (en français: dépression isolée en haute altitude) est complexe. Le jet stream, un puissant courant de vent à haute altitude, joue un rôle important. Si celui-ci pousse l'air polaire froid trop loin vers le sud, une bulle d'air peut se détacher - ce que l'on appelle un «cut-off low» ou une «goutte d'air froid». Il en résulte une aspiration qui attire l'air chaud et humide comme une éponge.

Un homme tente de nettoyer sa maison après les intempéries qui ont touché Utiel, en Espagne. Keystone

Dans le cas actuel, la Méditerranée était encore «d'une chaleur record», explique la météorologue Michaela Koschak. Cela a énormément favorisé la formation de cette goutte froide. De plus, la dépression est restée coincée sur la même zone, pratiquement sans bouger.

«Les conséquences ont été destructrices» Michaela Koschak

Qui est coupable?

La chasse aux coupables a déjà commencé en Espagne. Dans les médias, on se demande si les autorités n'auraient pas dû prévenir la population plus rapidement. Des critiques appuyées par plusieurs maires de la région. Le gouvernement régional et plusieurs experts rejettent les accusations.

On ne peut pas prévoir de telles «conséquences dévastatrices», car elles dépendent de différents facteurs, a expliqué le météorologue Francisco Martín León à l'agence de presse Europa Press. A ses yeux, le service météorologique Aemet a informé suffisamment et à temps avec des alertes de niveau trois (jaune), deux (orange) et un (rouge).

Aemet évoque une «tempête historique». Selon ce rapport, il est tombé dans certaines localités jusqu'à 490 litres de pluie par mètre carré en l'espace d'une journée, soit l'équivalent d'une année de précipitations. Il s'agit de la pire «goutte froide» du siècle à Valence.

Les experts s'inquiètent

Plusieurs experts nationaux et internationaux ont aussi mis en avant l'impact du changement climatique provoqué par l'homme.

«Les images en provenance d'Espagne sont effrayantes et montrent en toute clarté que le changement climatique est là depuis longtemps et qu'il représente un danger pour l'humanité» Le climatologue Niklas Höhne, cofondateur du NewClimate Institute de Cologne

Les pluies dévastatrices sont de plus en plus fortes et probables en raison des températures plus élevées, a mis en garde l'Allemand.

Michaela Koschak confirme que les effets du changement climatique provoqué par l'homme sont de plus en plus nombreux et violents. Pourtant, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et ne diminuent pas.

«Où cela va-t-il s'arrêter? Les intempéries comme celles qui frappent actuellement l'Espagne deviendront la norme à l'avenir et provoqueront des dégâts extrêmement importants.» Michaela Koschak

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)