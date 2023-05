Une fusillade fait 10 morts dans le nord du Mexique

Le Mexique a enregistré plus de 340 000 meurtres et quelque 100 000 disparitions, principalement attribués à des organisations criminelles, depuis le lancement d'une offensive militaire antidrogue controversée en décembre 2006. (ats/afp)

La région est durement frappée par la violence liée au crime organisé et au trafic de drogue. Les routes entre les deux Etats sont fréquemment le théâtre d'enlèvements, de disparitions et de vols.

DeSantis vs Trump: la guerre sera sale

Les Américains qui penchent à droite n'auront pas vraiment le choix. Sauf invité surprise aussi riche, solide et populaire, ils devront soutenir en nombre Ron DeSantis, s'ils refusent de revoir Donald Trump à la Maison-Blanche. Le duel est inégal, mais déjà sans pitié.

Du fric, des tronches, des algorithmes et du sang. C'est décidément très hollywoodien. Mercredi, la primaire républicaine a été inaugurée sur la plateforme de l'homme le plus riche du monde, perturbée par les couacs et les coups sous la ceinture. Appuyé sur l'épaule d'un Elon Musk qui cache de moins en moins ses crushs politiques, Ron DeSantis a (enfin) dévoilé sa volonté d'écraser Donald Trump. Et d'installer sa fausse dégaine de gendre idéal dans l'esprit des citoyens qui penchent à droite.