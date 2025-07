L’Ukraine recycle un char de 1960 contre les Russes (et ça marche)

Le 21 juin, le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, avait assuré que l’Ukraine allait intensifier ses frappes contre des cibles militaires russes en profondeur en Russie. La veille de négociations entre Kiev et Moscou à Istanbul, le 2 juin, Kiev avait frappé plusieurs aérodromes russes, jusqu’à des milliers de kilomètres de ses frontières, après avoir introduit clandestinement en Russie des drones explosifs pendant une opération complexe. (sbo/afp)

Selon les analystes, des drones AN-196 Liutyi ont été utilisés lors de l'attaque. Ces drones ont été développés par l'Ukraine en 2023 et leur portée est désormais estimée à environ 2000 kilomètres. D'après le Service de sécurité d'Ukraine (SBU), l'usine d'armement de Kupol fabrique des drones et des systèmes de défense aérienne. C'est pourquoi le fabricant de machines figure sur la liste des sanctions de l'UE, comme le rapporte Yahoo Finance . L'usine a déjà été attaquée en 2024.

Selon les médias locaux, l'attaque a fait au moins trois morts et 20 blessés, dont certains grièvement, a déclaré Alexandre Brechalov, le dirigeant de la république d’Oudmourtie, où est située Ijevsk. Le responsable n’a pas précisé quelle société avait été visée par l’attaque.

La ville d'Ijevsk, située à environ 970 km à l'est de Moscou, est connue pour abriter plusieurs entreprises du complexe militaro-industriel russe, dont une usine de drones d'attaque. La ville a été la cible d'une attaque ukrainienne en plein cœur de l'arrière-pays russe, survenue mardi 1er juillet. L'attaque a fait des morts et des blessés, selon les autorités. Des vidéos publiées par des médias russes semblent montrer le moment où l'un des drones a percuté un bâtiment avant d'exploser, comme vous pouvez le voir sur la vidéo en tête de cet article.

Une attaque ukrainienne au cœur de l'arrière-pays russe le 1er juillet a fait des morts et des blessés, selon les autorités. Une usine d'armement de la ville d'Ijevsk a été ciblé.

