Un important propriétaire viticole tué au Mexique

L'Etat de Guanajuato est depuis 2023 touché de plein fouet par la guerre des cartels. Cette fois-ci, la victime était une personne connue dans la région.

Un propriétaire viticole de premier plan a été tué dans le Guanajuato, Etat du centre du Mexique où fait rage une guerre sanglante entre cartels de la drogue, ont rapporté les autorités dimanche. La victime, Ricardo Vega, détenait le domaine Cuna de Tierra, situé à Dolores Hidalgo.

«Je regrette profondément et condamne fermement le meurtre lâche de Ricardo Vega», a écrit sur le réseau social X Mauricio Trejo, maire de la commune voisine de San Miguel de Allende.

D'après le journal local A.M., des hommes armés ont attaqué samedi l'homme d'affaires alors qu'il se trouvait au volant de sa camionnette. Les autorités ont ouvert une enquête, selon la même source.

Corps découpés en morceaux

Le Mexique, frappé par une vague de violences liée au crime organisé, a recensé plus de 450 000 meurtres depuis décembre 2006, date du lancement d'une opération militaire de lutte contre la drogue.

Le Guanajuato, un centre industriel prospère où se trouvent plusieurs destinations touristiques prisées, comme San Miguel de Allende, est l'Etat mexicain qui a connu le plus d'homicides en 2023 (3746, soit plus de 12% du total national), selon des statistiques officielles. Un conflit y oppose le cartel local de Santa Rosa de Lima et Jalisco Nouvelle Génération, l'un des groupes criminels les plus puissants du pays.

Jeudi, cinq corps humains coupés en morceaux ont été découverts dans cet Etat à bord d'une camionnette, selon les autorités. (ats/svp)