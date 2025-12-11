en partie ensoleillé
Voici les cantons avec le plus d'accidents mortels liés à l'alcool

Voici où l&#039;alcool au volant fait le plus de morts en Suisse.
Boire ou conduire: il faut toujours choisir.Image: Imago, montage watson

Voici où l'alcool au volant tue le plus: un canton romand se distingue

En 2024, les chiffres du TCS montrent une forte hausse des accidents mortels liés à l’alcool en Suisse. Les trentenaires restent les plus concernés, tandis que certains cantons, notamment Genève et Glaris se distinguent comme mauvais élèves.
11.12.2025, 12:0111.12.2025, 12:01

D'après une publication du TCS, l’alcool a causé 33 accidents mortels sur les routes suisses en 2024, soit une hausse de 32% par rapport à l'année précédente. La tranche d'âge des 30-39 ans est la plus représentée et est responsable de 9 cas, soit près d'un tiers du total.

Suivent les cinquantenaires (8 cas), puis les catégories 20–29 ans, 40–49 ans et 60+ qui affichent chacune cinq accidents mortels. Les moins de 20 ans sont, quant à eux, très peu impliqués avec un seul drame.

Une inquiétante hausse des décès sur la route

A l’échelle cantonale, Glaris arrive en tête avec 1,43 accident grave pour 10 000 habitants, un bond spectaculaire par rapport à 2023. Uri suit avec 1,05, puis Genève, longtemps en tête du classement, avec 1,01, un taux plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale (0,47).

Jura, Obwald, Valais, Bâle-Ville, Tessin, Neuchâtel et Vaud sont des cantons qui dépassent aussi la moyenne, souvent avec une hausse marquée depuis 2023.

Christophe Nydegger, responsable de la sécurité routière au TCS, souligne:

«A l’approche des fêtes, rappelons qu’une soirée réussie est une soirée qui se termine en sécurité. Si vous consommez de l’alcool, laissez votre voiture et prévoyez une solution de retour sûre.»

Près du double de cantons touchés

A l’opposé, toujours d'après le TCS, les deux Appenzell n’ont à déplorer aucun décès. Schaffhouse, Zurich, Bâle-Campagne, Berne et Lucerne affichent également des niveaux bas.

Vaud: le nouveau chef des retraits de permis a eu un retrait d'un an

En chiffres absolus, Vaud compte pourtant le plus de décès (5), devant le Tessin (4), puis le Valais et Zurich (3). Au total, seize cantons sont concernés par les accidents mortels liés à l'alcool, contre neuf l’année précédente.

(ysc)

