Le palais présidentiel mexicain attaqué par des étudiants

Les Américains sont piégés

Au terme d'un Super Tuesday sans drame ni surprise, les Etats-Unis se dirigent tout droit vers un second round entre Donald Trump et Joe Biden. Un duel aussi attendu que tragique.

Here we go again. Le résultat était aussi peu surprenant qu'une journée de soleil à Los Angeles ou de la neige en Alaska au milieu du mois de décembre. Au fur et à mesure que les bureaux de vote des quinze Etats fermaient leurs portes ce mardi, ce qui était une observation politique est devenu une certitude mathématique. Donald Trump, qui fait face à quatre inculpations criminelles et 91 chefs d’accusation, sera bel et bien l'homme des républicains.