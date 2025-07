Ados juifs débarqués d'un avion espagnol: une plainte a été annoncée

Après qu'un groupe de vacanciers français de confession juive a été débarqué d'un avion en Espagne, une plainte a été déposée. La colonie s'interroge «sur le caractère discriminatoire et antisémite» de l'acte.

L'association club Kineret, organisatrice du séjour d'une cinquantaine d'adolescents français de confession juive débarqués d'un avion alors qu'ils rentraient de vacances en Espagne, a annoncé jeudi qu'elle constituait les éléments en vue du dépôt d'une plainte en France visant la compagnie aérienne Vueling. Son avocate Julie Jacob. a évoqué des «circonstances aggravantes» étant donné qu'il s'agit de «mineurs de moins de 15 ans».

«Nous allons déposer une plainte pour violence physique, psychologique et discrimination sur le fondement de la religion» Julie Jacob

«Le seul élément commun à l'ensemble du groupe est leur visibilité religieuse», a précisé l'association club Kineret dans un communiqué publié sur Instagram. «Certains enfants portaient une kippa, d'autres des symboles identitaires juifs (Etoile de David). L'usage de quelques mots en hébreu a visiblement suffi à déclencher une mesure d'une extrême gravité, collective, humiliante et discriminatoire».

La colonie s'interroge donc «sur le caractère profondément discriminatoire et profondément antisémite» de cet acte.

Quarante adolescents concernés

L'incident s'est produit mercredi après-midi, lorsqu'une quarantaine d'adolescents entre 12 et 15 ans, qui se trouvaient en Espagne depuis deux semaines, s'apprêtaient à décoller de l'aéroport de Valence (sud-est) à bord d'un vol de la compagnie espagnole Vueling à destination de Paris-Orly.

Dans un long communiqué publié jeudi sur le réseau social X, la compagnie espagnole a affirmé que ces adolescents avaient affiché «une attitude fortement conflictuelle, mettant en péril le bon déroulement du vol». «Nous contestons avec énormément de documents ces allégations mensongères», a indiqué Julie Jacob, assurant disposer de nombreux témoignages de passagers de l'avion infirmant les propos de la compagnie.

Selon Vueling, «le comportement agressif du groupe s'est poursuivi» à la sortie de l'avion. Une des adultes encadrant le groupe a été arrêtée.

Une jeune femme plaquée au sol

Une vidéo présentée comme celle de cette interpellation a circulé sur les réseaux sociaux, montrant une jeune femme plaquée au sol sans ménagement et menottée par des agents de la Garde civile. Me Julie Jacob a dénoncé une «violence aggravée» à l'encontre de cette monitrice. «Hier soir, les adolescents se sont retrouvés seuls à Valence, sans nourriture et sans hébergement», a-t-elle aussi déploré.

«Tous ne sont pas encore rentrés en France» Julie Jacob

L'association club Kineret exige notamment «l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante, complète et transparente, la reconnaissance officielle des faits» et «des excuses publiques» de la compagnie.

